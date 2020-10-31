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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9058905990609061

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 00:12

  Arien написав:практика не хранить на картсчетах крупные суммы и отдельно оформить финансовую sim-карту существует давно и вполне оправдана.

какая разница сколько у вас средств. могут списать любую сумму в овер с дебетной карты на которой 0. и вы долго будете банку доказывать, что вы не верблюд. я еще понял бы не держать в банке в принципе крупную сумму, чтобы банк не мог ее списать для погашения несанк. овера, а так банк ваш любой депозит спишет на погашение.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 00:14

  Ratatui написав: Немного некоректно сравнивать страхи забеременеть одевая презерватив на вибратор и удовольствие в приёме пищи. Но то, что все мы разные это факт.

Использовать вторую симку ведь можно и не из-за страха, а просто потому что... человек предпочитает не кушать ложкой если есть нож и вилка. Называть это болезнью? Страхом?... Не знаю, не знаю
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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  #<1 ... 9058905990609061
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