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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9058905990609061

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 00:12

  Arien написав:практика не хранить на картсчетах крупные суммы и отдельно оформить финансовую sim-карту существует давно и вполне оправдана.

какая разница сколько у вас средств. могут списать любую сумму в овер с дебетной карты на которой 0. и вы долго будете банку доказывать, что вы не верблюд. я еще понял бы не держать в банке в принципе крупную сумму, чтобы банк не мог ее списать для погашения несанк. овера, а так банк ваш любой депозит спишет на погашение.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 00:14

  Ratatui написав: Немного некоректно сравнивать страхи забеременеть одевая презерватив на вибратор и удовольствие в приёме пищи. Но то, что все мы разные это факт.

Использовать вторую симку ведь можно и не из-за страха, а просто потому что... человек предпочитает не кушать ложкой если есть нож и вилка. Называть это болезнью? Страхом?... Не знаю, не знаю
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 02:40

  ol_zy написав:
  Arien написав:практика не хранить на картсчетах крупные суммы и отдельно оформить финансовую sim-карту существует давно и вполне оправдана.

какая разница сколько у вас средств. могут списать любую сумму в овер с дебетной карты на которой 0.


как можно технически к примеру оплатить покупку дебетной картой с нулевым балансом?
какой внешней операцией ее можно загнать в овердрафт (для к-рой не надо появляться в отделении или получать доступ к е-банкингу)?
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 07:36

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miltador
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 07:57

Re: Альфа-Банк

Эх, а у меня на устройстве с Android 8.0 при использовании версии программы 3.17.2 сделать скрин нельзя. Аллочка борется даже со скринами из раздела орешков :(
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 08:08

  Arien написав:как можно технически к примеру оплатить покупку дебетной картой с нулевым балансом?

Самое простое - мото платежи. У ряда мерчантов (отели, службы проката и т.п.) есть право списания с карт клиентов без какого-либо подтверждения. При этом не имеет значения есть ли на его карте деньги. МПС списывает деньги с банка, а банку ничего не остается как загнать в минус карту клиента не зависимо от того дебетка ли это с нулевым остатком или кредитка с полностью выбранным лимитом.
Есть еще офф-лайн платежи, то есть платежи по которым терминал, который не находится в сети, не проверяет авторизационный остаток по карте
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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