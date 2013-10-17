Arien написав:практика не хранить на картсчетах крупные суммы и отдельно оформить финансовую sim-карту существует давно и вполне оправдана.
какая разница сколько у вас средств. могут списать любую сумму в овер с дебетной карты на которой 0. и вы долго будете банку доказывать, что вы не верблюд. я еще понял бы не держать в банке в принципе крупную сумму, чтобы банк не мог ее списать для погашения несанк. овера, а так банк ваш любой депозит спишет на погашение.
Arien написав:практика не хранить на картсчетах крупные суммы и отдельно оформить финансовую sim-карту существует давно и вполне оправдана.
какая разница сколько у вас средств. могут списать любую сумму в овер с дебетной карты на которой 0.
как можно технически к примеру оплатить покупку дебетной картой с нулевым балансом? какой внешней операцией ее можно загнать в овердрафт (для к-рой не надо появляться в отделении или получать доступ к е-банкингу)?
Arien написав:как можно технически к примеру оплатить покупку дебетной картой с нулевым балансом?
Самое простое - мото платежи. У ряда мерчантов (отели, службы проката и т.п.) есть право списания с карт клиентов без какого-либо подтверждения. При этом не имеет значения есть ли на его карте деньги. МПС списывает деньги с банка, а банку ничего не остается как загнать в минус карту клиента не зависимо от того дебетка ли это с нулевым остатком или кредитка с полностью выбранным лимитом. Есть еще офф-лайн платежи, то есть платежи по которым терминал, который не находится в сети, не проверяет авторизационный остаток по карте
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo, спасибо! что касается moto, то в них всегда есть риск неправильного списания, хорошо, что они у нас не популярны, в основном, за границей. Кстати, всегда интересовало: к номеру телефона ведь нет привязки? можно с любого номера надиктовать карту и срок до?
что касается второго, а как получается, что не приходит отказ от клиентского банка? или такие терминалы вне сети на постоянной основе? а как тогда вообще транзакции обрабатываются, пакетом, когда связь появляется?
Arien написав:что касается второго, а как получается, что не приходит отказ от клиентского банка? или такие терминалы вне сети на постоянной основе? а как тогда вообще транзакции обрабатываются, пакетом, когда связь появляется?
Ну я на такой терминал только раз попал в Тайланде и оказалось что по моей карте был изначально прописан запрет на оффлайн платежи, поэтому заплатил налом. Как оно бывает во реале не скажу. Но вот еще вспомнил такой чудесный способ оплаты картой как с использованием... импринтера. Правда он тоже у нас не распространен. Но в двух странах я с таким сталкивался. Там я так понимаю тоже списание идет по принципу пофиг сколько у тебя денег на карте, если она прокатана в "импри" - разбирайся сам потом со своим банком.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0