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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9059906090619062

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 15:48

  Flamingo написав:чудесный способ оплаты картой как с использованием... импринтера


А що на картці Альфи можна катати? там же тільки ім'я та фамілія...
root
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:24

Re: Альфа-Банк

Так, сегодня на сайте eva.ua оплачивал продукцию...а кешбэк, то не начислили 10%.
Втихую начислили только 3% по категории "красота и уход" (((
Ну вот как так?
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lov2108
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:25

Re: Альфа-Банк

  Arien написав:как можно технически к примеру оплатить покупку дебетной картой с нулевым балансом?
какой внешней операцией ее можно загнать в овердрафт (для к-рой не надо появляться в отделении или получать доступ к е-банкингу)?


Самое простое - оплатить покупку в самолёте (дьюти-фри или еду/напитки купить).
Это будет физический терминал но офлайн-транзакция.
Amid
 
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  #<1 ... 9059906090619062
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