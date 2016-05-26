А що на картці Альфи можна катати? там же тільки ім'я та фамілія...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 15:48
Додано: Нед 01 лис, 2020 16:24
Re: Альфа-Банк
Так, сегодня на сайте eva.ua оплачивал продукцию...а кешбэк, то не начислили 10%.
Втихую начислили только 3% по категории "красота и уход" (((
Ну вот как так?
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Додано: Нед 01 лис, 2020 16:25
Re: Альфа-Банк
Самое простое - оплатить покупку в самолёте (дьюти-фри или еду/напитки купить).
Это будет физический терминал но офлайн-транзакция.
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