Додано: Нед 01 лис, 2020 16:24

Так, сегодня на сайте eva.ua оплачивал продукцию...а кешбэк, то не начислили 10%.

Втихую начислили только 3% по категории "красота и уход" (((

Ну вот как так?

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