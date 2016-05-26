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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9060906190629063>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 15:48

  Flamingo написав:чудесный способ оплаты картой как с использованием... импринтера


А що на картці Альфи можна катати? там же тільки ім'я та фамілія...
root
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:24

Re: Альфа-Банк

Так, сегодня на сайте eva.ua оплачивал продукцию...а кешбэк, то не начислили 10%.
Втихую начислили только 3% по категории "красота и уход" (((
Ну вот как так?
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lov2108
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:25

Re: Альфа-Банк

  Arien написав:как можно технически к примеру оплатить покупку дебетной картой с нулевым балансом?
какой внешней операцией ее можно загнать в овердрафт (для к-рой не надо появляться в отделении или получать доступ к е-банкингу)?


Самое простое - оплатить покупку в самолёте (дьюти-фри или еду/напитки купить).
Это будет физический терминал но офлайн-транзакция.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:52

  lov2108 написав:Так, сегодня на сайте eva.ua оплачивал продукцию...а кешбэк, то не начислили 10%.
Втихую начислили только 3% по категории "красота и уход" (((
Ну вот как так?

Так в умовах акціі ж написано:
4.2.6. Нарахування підвищених Бонусів від Організатора Акції відбувається протягом 30-ти банківських днів.
SL5
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:53

  root написав:
  Flamingo написав:чудесный способ оплаты картой как с использованием... импринтера


А що на картці Альфи можна катати? там же тільки ім'я та фамілія...

Ну карты у аллы есть разные - к примеру максимки откатать вполне не сложно.
Кроме того на Сейшелах столкнулся с тем что используют вместо импринтера просто бланк в котором вписывают номер карты и срок ее действия ну и сумму. Все хто просят подписать и выдают второй экземпляр. Через пару дней деньги со счета были списаны. Так что и белой и красной в таком случае вполне можно заплатить
Востаннє редагувалось Flamingo в Нед 01 лис, 2020 17:01, всього редагувалось 1 раз.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:56

  Arien написав:
  ol_zy написав:
  Arien написав:практика не хранить на картсчетах крупные суммы и отдельно оформить финансовую sim-карту существует давно и вполне оправдана.

какая разница сколько у вас средств. могут списать любую сумму в овер с дебетной карты на которой 0.


как можно технически к примеру оплатить покупку дебетной картой с нулевым балансом?
какой внешней операцией ее можно загнать в овердрафт (для к-рой не надо появляться в отделении или получать доступ к е-банкингу)?

МОТО-платежи - слышали про такие? почитайте - как правило это отели и прокаты машин, но и среди них полно мошенников им вроде как даже ваш свв не нужен...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:10

  M-Audio написав:Кто-нибудь сталкивался при оплате в интернете с другим видом формы 3D-secure

Поскольку никто не отреагировал, подозреваю, что никто не "узнал" из описания о чём речь. Добавлю иллюстрацию. Прошу ко в курсе объяснить, что это за вариант 3d-secure, и чем он отличается от обычного.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:22

  SL5 написав:
  lov2108 написав:Так, сегодня на сайте eva.ua оплачивал продукцию...а кешбэк, то не начислили 10%.
Втихую начислили только 3% по категории "красота и уход" (((
Ну вот как так?

Так в умовах акціі ж написано:
4.2.6. Нарахування підвищених Бонусів від Організатора Акції відбувається протягом 30-ти банківських днів.

Это по ЕВЕ такие условия?
Странно, что по другим партнёрским программам, например Цитрусе, сразу приходит кишмиш.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:24

  M-Audio написав:
  M-Audio написав:Кто-нибудь сталкивался при оплате в интернете с другим видом формы 3D-secure

Поскольку никто не отреагировал, подозреваю, что никто не "узнал" из описания о чём речь. Добавлю иллюстрацию. Прошу ко в курсе объяснить, что это за вариант 3d-secure, и чем он отличается от обычного.
Зображення

У меня сегодня такой же экран, всё ок, транзакцию завершил успешно.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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