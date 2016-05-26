Arien написав:как можно технически к примеру оплатить покупку дебетной картой с нулевым балансом? какой внешней операцией ее можно загнать в овердрафт (для к-рой не надо появляться в отделении или получать доступ к е-банкингу)?
Самое простое - оплатить покупку в самолёте (дьюти-фри или еду/напитки купить). Это будет физический терминал но офлайн-транзакция.
Flamingo написав:чудесный способ оплаты картой как с использованием... импринтера
А що на картці Альфи можна катати? там же тільки ім'я та фамілія...
Ну карты у аллы есть разные - к примеру максимки откатать вполне не сложно. Кроме того на Сейшелах столкнулся с тем что используют вместо импринтера просто бланк в котором вписывают номер карты и срок ее действия ну и сумму. Все хто просят подписать и выдают второй экземпляр. Через пару дней деньги со счета были списаны. Так что и белой и красной в таком случае вполне можно заплатить
Востаннє редагувалось Flamingo в Нед 01 лис, 2020 17:01, всього редагувалось 1 раз.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Arien написав:практика не хранить на картсчетах крупные суммы и отдельно оформить финансовую sim-карту существует давно и вполне оправдана.
какая разница сколько у вас средств. могут списать любую сумму в овер с дебетной карты на которой 0.
как можно технически к примеру оплатить покупку дебетной картой с нулевым балансом? какой внешней операцией ее можно загнать в овердрафт (для к-рой не надо появляться в отделении или получать доступ к е-банкингу)?
МОТО-платежи - слышали про такие? почитайте - как правило это отели и прокаты машин, но и среди них полно мошенников им вроде как даже ваш свв не нужен...
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M-Audio написав:Кто-нибудь сталкивался при оплате в интернете с другим видом формы 3D-secure
Поскольку никто не отреагировал, подозреваю, что никто не "узнал" из описания о чём речь. Добавлю иллюстрацию. Прошу ко в курсе объяснить, что это за вариант 3d-secure, и чем он отличается от обычного.
M-Audio написав:Кто-нибудь сталкивался при оплате в интернете с другим видом формы 3D-secure
Поскольку никто не отреагировал, подозреваю, что никто не "узнал" из описания о чём речь. Добавлю иллюстрацию. Прошу ко в курсе объяснить, что это за вариант 3d-secure, и чем он отличается от обычного.
У меня сегодня такой же экран, всё ок, транзакцию завершил успешно.
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