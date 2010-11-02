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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9060906190629063

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:35

  Vorlon написав:2020 рік змінив плани поціновувачів подорожей, але Visa та Bolt подбали ... відтепер скористатися пропозицією можна у ...Запоріжжі, ...!


Ну не знаю - в Запорожье болт это та еще служба. Буквально в прошлый понедельник когда прилетелел - попытался заказать машинку - в итоге прошел паспортный контроль, дождался багажа а вместо машинки - БОЛТ. В итоге уехал убером
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:19

Flamingo
Юзайте приложуху Taxiner - там агрегатор по всем службам.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:19

  M-Audio написав:Поскольку никто не отреагировал, подозреваю, что никто не "узнал" из описания о чём речь. Добавлю иллюстрацию. Прошу ко в курсе объяснить, что это за вариант 3d-secure, и чем он отличается от обычного.

Когда-то такое видел, не помню у кого.
Тот же самый 3д-сек, только "провайдер 3д-сека" другой.
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:22

  Flamingo написав:
  Ratatui написав: Немного некоректно сравнивать страхи забеременеть одевая презерватив на вибратор и удовольствие в приёме пищи. Но то, что все мы разные это факт.

Использовать вторую симку ведь можно и не из-за страха, а просто потому что... человек предпочитает не кушать ложкой если есть нож и вилка. Называть это болезнью? Страхом?... Не знаю, не знаю


Просто раньше было модно ходить с 4мя телефонами разных операторов. а нынче как бы 2симки и в один тилипон влазят. Поэтому дома в сейфе персональный финансовый тилипон это как по мне перебор.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:26

  Flamingo написав:
  Arien написав:что касается второго, а как получается, что не приходит отказ от клиентского банка? или такие терминалы вне сети на постоянной основе? а как тогда вообще транзакции обрабатываются, пакетом, когда связь появляется?
Ну я на такой терминал только раз попал в Тайланде и оказалось что по моей карте был изначально прописан запрет на оффлайн платежи, поэтому заплатил налом. Как оно бывает во реале не скажу.
Но вот еще вспомнил такой чудесный способ оплаты картой как с использованием... импринтера. Правда он тоже у нас не распространен. Но в двух странах я с таким сталкивался. Там я так понимаю тоже списание идет по принципу пофиг сколько у тебя денег на карте, если она прокатана в "импри" - разбирайся сам потом со своим банком.


Я в самолёте летя на Тунис так платил. А в Италии с импринтером столкнулся. У нас эти вещи не популярны.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:28

  lov2108 написав:Так, сегодня на сайте eva.ua оплачивал продукцию...а кешбэк, то не начислили 10%.
Втихую начислили только 3% по категории "красота и уход" (((
Ну вот как так?


Это ева всех дурит уже где-то обсуждали. Вам хоть 3, а народу сначала даёт 10, а в конце месяца забирает назад.
Ratatui
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