Vorlon написав:2020 рік змінив плани поціновувачів подорожей, але Visa та Bolt подбали ... відтепер скористатися пропозицією можна у ...Запоріжжі, ...!
Ну не знаю - в Запорожье болт это та еще служба. Буквально в прошлый понедельник когда прилетелел - попытался заказать машинку - в итоге прошел паспортный контроль, дождался багажа а вместо машинки - БОЛТ. В итоге уехал убером
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
M-Audio написав:Поскольку никто не отреагировал, подозреваю, что никто не "узнал" из описания о чём речь. Добавлю иллюстрацию. Прошу ко в курсе объяснить, что это за вариант 3d-secure, и чем он отличается от обычного.
Когда-то такое видел, не помню у кого. Тот же самый 3д-сек, только "провайдер 3д-сека" другой.
Arien написав:что касается второго, а как получается, что не приходит отказ от клиентского банка? или такие терминалы вне сети на постоянной основе? а как тогда вообще транзакции обрабатываются, пакетом, когда связь появляется?
Ну я на такой терминал только раз попал в Тайланде и оказалось что по моей карте был изначально прописан запрет на оффлайн платежи, поэтому заплатил налом. Как оно бывает во реале не скажу. Но вот еще вспомнил такой чудесный способ оплаты картой как с использованием... импринтера. Правда он тоже у нас не распространен. Но в двух странах я с таким сталкивался. Там я так понимаю тоже списание идет по принципу пофиг сколько у тебя денег на карте, если она прокатана в "импри" - разбирайся сам потом со своим банком.
Я в самолёте летя на Тунис так платил. А в Италии с импринтером столкнулся. У нас эти вещи не популярны.