Flamingo написав:

Arien написав: что касается второго, а как получается, что не приходит отказ от клиентского банка? или такие терминалы вне сети на постоянной основе? а как тогда вообще транзакции обрабатываются, пакетом, когда связь появляется? что касается второго, а как получается, что не приходит отказ от клиентского банка? или такие терминалы вне сети на постоянной основе? а как тогда вообще транзакции обрабатываются, пакетом, когда связь появляется?

Ну я на такой терминал только раз попал в Тайланде и оказалось что по моей карте был изначально прописан запрет на оффлайн платежи, поэтому заплатил налом. Как оно бывает во реале не скажу.Но вот еще вспомнил такой чудесный способ оплаты картой как с использованием... импринтера. Правда он тоже у нас не распространен. Но в двух странах я с таким сталкивался. Там я так понимаю тоже списание идет по принципу пофиг сколько у тебя денег на карте, если она прокатана в "импри" - разбирайся сам потом со своим банком.