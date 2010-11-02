Vorlon написав:2020 рік змінив плани поціновувачів подорожей, але Visa та Bolt подбали ... відтепер скористатися пропозицією можна у ...Запоріжжі, ...!
Ну не знаю - в Запорожье болт это та еще служба. Буквально в прошлый понедельник когда прилетелел - попытался заказать машинку - в итоге прошел паспортный контроль, дождался багажа а вместо машинки - БОЛТ. В итоге уехал убером
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
M-Audio написав:Поскольку никто не отреагировал, подозреваю, что никто не "узнал" из описания о чём речь. Добавлю иллюстрацию. Прошу ко в курсе объяснить, что это за вариант 3d-secure, и чем он отличается от обычного.
Когда-то такое видел, не помню у кого. Тот же самый 3д-сек, только "провайдер 3д-сека" другой.
Arien написав:что касается второго, а как получается, что не приходит отказ от клиентского банка? или такие терминалы вне сети на постоянной основе? а как тогда вообще транзакции обрабатываются, пакетом, когда связь появляется?
Ну я на такой терминал только раз попал в Тайланде и оказалось что по моей карте был изначально прописан запрет на оффлайн платежи, поэтому заплатил налом. Как оно бывает во реале не скажу. Но вот еще вспомнил такой чудесный способ оплаты картой как с использованием... импринтера. Правда он тоже у нас не распространен. Но в двух странах я с таким сталкивался. Там я так понимаю тоже списание идет по принципу пофиг сколько у тебя денег на карте, если она прокатана в "импри" - разбирайся сам потом со своим банком.
Я в самолёте летя на Тунис так платил. А в Италии с импринтером столкнулся. У нас эти вещи не популярны.
M-Audio написав:Кто-нибудь сталкивался при оплате в интернете с другим видом формы 3D-secure
Поскольку никто не отреагировал, подозреваю, что никто не "узнал" из описания о чём речь. Добавлю иллюстрацию. Прошу ко в курсе объяснить, что это за вариант 3d-secure, и чем он отличается от обычного.
там же написано в правом углу: это Mastercard Identity Check
основное отличие - для некоторых транзакций от вас не потребуется вводить код, Мастеркард сообщит банку что это вы, и дело банка уже аппрувить или все же требовать код
для Украины, думаю, 100% все равно будут требовать )) , ну хоть система самообучится дело в том, что в ЕС обязали юзать 3DS обязательно всех ( ну там переходный период кажется аж до 2024, но с разными подвариантами), а это таки по конверсии бьет, поэтому системы ищут варианты упрощения
у Визы тоже есть, что-то вроде Visa Secure или как-то так
Alfa_Bank написав:Добрый день. Если долг до 30 грн., да.
И, в следующем месяце абонка не спишется, следовательно задолженность всегда будет оставаться ниже критической?
ниже критической для чего? что бы орехи начисляло по другим картам всегда? так фокус не удастся.
Alfa_Bank написав: Если на счете не будет средств, возникнет несанкционированная задолженность. На просрочку она будет вынесена в последний рабочий день следующего месяца. С этого дня и перестанут начислять бонусы.
ОфПреду. А что будет дальше с этой суммой отнесенной на просрочку? В плане нарастания кома процента, пени и штрафа.
Альфа банк, что за ерунда происходит? 01.11 проводил операцию по списанию средств через монодирект на сумму 10000. Операция не прошла, как писало из-за проблем в банке отправителе, т.е. Альфе. Я сделал ещё пару попыток, но тщетно. Тем самым банк меня подвёл - мне нужны были средства. Сегодня оказалось, что из-за сомнительных операций банк заблочил мне карту. А разблокировать её ещё тот ребус. В чате минут 20 сидел, пока оператор играл со мной в "поле чудес". П.С. На вопрос почему средства изначально не перевелись мне так никто и не ответил.
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