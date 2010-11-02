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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 08:38
lov2108 написав:
Так, сегодня на сайте eva.ua оплачивал продукцию...а кешбэк, то не начислили 10%.
Втихую начислили только 3% по категории "красота и уход" (((
Ну вот как так?
Добрый день. Напишите номер счета, дату и сумму транзакции, проверю.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 08:48
mephala написав:
ОфПреду.
А что будет дальше с этой суммой отнесенной на просрочку? В плане нарастания кома процента, пени и штрафа.
Добрый день. По дебетовым картам нет начислений.
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Alfa_Bank
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- Повідомлень: 9573
- З нами з: 18.02.13
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Додано: Пон 02 лис, 2020 08:50
lov2108 написав:
Альфа банк, что за ерунда происходит?
01.11 проводил операцию по списанию средств через монодирект на сумму 10000.
Операция не прошла, как писало из-за проблем в банке отправителе, т.е. Альфе. Я сделал ещё пару попыток, но тщетно. Тем самым банк меня подвёл - мне нужны были средства.
Сегодня оказалось, что из-за сомнительных операций банк заблочил мне карту.
А разблокировать её ещё тот ребус.
В чате минут 20 сидел, пока оператор играл со мной в "поле чудес".
П.С. На вопрос почему средства изначально не перевелись мне так никто и не ответил.
Добрый день. Напишите номер счета, дату и время первой транзакции.
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Пон 02 лис, 2020 05:53
klug
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