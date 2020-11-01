lov2108 написав:Альфа банк, что за ерунда происходит? 01.11 проводил операцию по списанию средств через монодирект на сумму 10000. Операция не прошла, как писало из-за проблем в банке отправителе, т.е. Альфе. Я сделал ещё пару попыток, но тщетно. Тем самым банк меня подвёл - мне нужны были средства. Сегодня оказалось, что из-за сомнительных операций банк заблочил мне карту. А разблокировать её ещё тот ребус. В чате минут 20 сидел, пока оператор играл со мной в "поле чудес". П.С. На вопрос почему средства изначально не перевелись мне так никто и не ответил.
Добрый день. Напишите номер счета, дату и время первой транзакции.