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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90629063906490659066>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 08:38

  lov2108 написав:Так, сегодня на сайте eva.ua оплачивал продукцию...а кешбэк, то не начислили 10%.
Втихую начислили только 3% по категории "красота и уход" (((
Ну вот как так?

Добрый день. Напишите номер счета, дату и сумму транзакции, проверю.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 08:48

  mephala написав:
ОфПреду.
А что будет дальше с этой суммой отнесенной на просрочку? В плане нарастания кома процента, пени и штрафа.

Добрый день. По дебетовым картам нет начислений.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9579
З нами з: 18.02.13
Подякував: 89 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 08:50

  lov2108 написав:Альфа банк, что за ерунда происходит?
01.11 проводил операцию по списанию средств через монодирект на сумму 10000.
Операция не прошла, как писало из-за проблем в банке отправителе, т.е. Альфе. Я сделал ещё пару попыток, но тщетно. Тем самым банк меня подвёл - мне нужны были средства.
Сегодня оказалось, что из-за сомнительных операций банк заблочил мне карту.
А разблокировать её ещё тот ребус.
В чате минут 20 сидел, пока оператор играл со мной в "поле чудес".
П.С. На вопрос почему средства изначально не перевелись мне так никто и не ответил.

Добрый день. Напишите номер счета, дату и время первой транзакции.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:48

рассрочка 6мес

Акцию по всем кредиткам с Оплатой частями до 6 месяцев без комиссии продлили до 31.12.2020г?
https://landing.alfabank.com.ua/creditcard/red/
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:50

  romanauscas написав:Акцию по всем кредиткам с Оплатой частями до 6 месяцев без комиссии продлили до 31.12.2020г?
https://landing.alfabank.com.ua/creditcard/red/

да, писали об этом уже
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 14:13

Re: Альфа-Банк

Знову захворів банкомат: Київ, Бориспільська 9.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 14:22

  Кочевник написав:Знову захворів банкомат: Київ, Бориспільська 9.

Доброго дня. Виправимо. Дякую за сигнал.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 15:33

Вылетело с головы, что завтра РД, и днём скупился на 500+ грн. Сразу же оформил рассрочку. Это если завтра покупка не проведётся, то рассрочка так и не подтвердится?
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  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 15:36

  Striker написав:Вылетело с головы, что завтра РД, и днём скупился на 500+ грн. Сразу же оформил рассрочку. Это если завтра покупка не проведётся, то рассрочка так и не подтвердится?

Добрый день. Рассрочка оформляется после списание покупки со счета.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 15:47

Re: Альфа-Банк

Подскажите пожалуйста, как часто в течении дня отправляются СЭПы?
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anis
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