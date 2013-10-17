Додано: Пон 02 лис, 2020 16:13

MASolomko написав: Alfa_Bank написав: Но если сумма списана до РД и вы не подтвердили рассрочку, то она войдет в сумму для ЛП. Но если сумма списана до РД и вы не подтвердили рассрочку, то она войдет в сумму для ЛП. А что уже не надо, чтобы рассрочка успела активироваться до РД? Просто успеть подать заявку на неё? А что уже не надо, чтобы рассрочка успела активироваться до РД? Просто успеть подать заявку на неё?

Добрый день. Для оформления рассрочки не нужно. Предложение действует 2 недели с момента покупки (срок для ответного смс от клиента) и РД на этот срок не влияет.Рассрочка оформляется после списания со счета в то время, когда проведена операция. Поэтому если, например, вы подали запрос на рассрочку, покупка списалась со счета в РД, она может быть включена в сумму для ЛП, а потом переведется в рассрочку. Тогда для выполнения условия ЛП эту сумму все равно нужно гасить. Или если предложение пришло до РД, а вы подтвердили его после РД, сумма рассрочки тоже будет включена в сумму для ЛП.