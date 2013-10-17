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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 15:50
anis написав:
Подскажите пожалуйста, как часто в течении дня отправляются СЭПы?
Добрый день. Все платежи, что созданы в опер.время, отправляются на протяжении 15 минут.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 15:51
Alfa_Bank написав: Striker написав:
Вылетело с головы, что завтра РД, и днём скупился на 500+ грн. Сразу же оформил рассрочку. Это если завтра покупка не проведётся, то рассрочка так и не подтвердится?
Добрый день. Рассрочка оформляется после списание покупки со счета.
Т.е. РД на рассрочку никак не влияет?
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Додано: Пон 02 лис, 2020 15:52
Striker написав: Alfa_Bank написав: Striker написав:
Вылетело с головы, что завтра РД, и днём скупился на 500+ грн. Сразу же оформил рассрочку. Это если завтра покупка не проведётся, то рассрочка так и не подтвердится?
Добрый день. Рассрочка оформляется после списание покупки со счета.
Т.е. РД на рассрочку никак не влияет?
На оформление нет. Но если сумма списана до РД и вы не подтвердили рассрочку, то она войдет в сумму для ЛП.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 16:01
Alfa_Bank написав:
На оформление нет. Но если сумма списана до РД и вы не подтвердили рассрочку, то она войдет в сумму для ЛП.
Я дал заявку на рассрочку. Если рассрочка активируется на следующий день после РД, то первый платеж по этой рассрочке уже пойдёт в ближайшую РД?
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Додано: Пон 02 лис, 2020 16:02
Alfa_Bank написав:
Но если сумма списана до РД и вы не подтвердили рассрочку, то она войдет в сумму для ЛП.
А что уже не надо, чтобы рассрочка успела активироваться до РД? Просто успеть подать заявку на неё?
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Додано: Пон 02 лис, 2020 16:05
MASolomko написав:
А что уже не надо, чтобы рассрочка успела активироваться до РД? Просто успеть подать заявку на неё?
Было бы логично.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 16:13
MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
Но если сумма списана до РД и вы не подтвердили рассрочку, то она войдет в сумму для ЛП.
А что уже не надо, чтобы рассрочка успела активироваться до РД? Просто успеть подать заявку на неё?
Добрый день. Для оформления рассрочки не нужно. Предложение действует 2 недели с момента покупки (срок для ответного смс от клиента) и РД на этот срок не влияет.
Рассрочка оформляется после списания со счета в то время, когда проведена операция. Поэтому если, например, вы подали запрос на рассрочку, покупка списалась со счета в РД, она может быть включена в сумму для ЛП, а потом переведется в рассрочку. Тогда для выполнения условия ЛП эту сумму все равно нужно гасить. Или если предложение пришло до РД, а вы подтвердили его после РД, сумма рассрочки тоже будет включена в сумму для ЛП.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в Пон 02 лис, 2020 16:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 16:13
MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
Но если сумма списана до РД и вы не подтвердили рассрочку, то она войдет в сумму для ЛП.
А что уже не надо, чтобы рассрочка успела активироваться до РД? Просто успеть подать заявку на неё?
вы не путайте подтверждение на согласие оформить рассрочку на проведенную сумму и не проведенную.
в первом случае на рассрочку попадает сразу во втором случае после распределения покупки по счету.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 16:22
Alfa_Bank написав:
Поэтому если, например, вы подали запрос на рассрочку, покупка списалась со счета в РД, она может быть включена в сумму для ЛП, а потом переведется в рассрочку. Тогда для выполнения условия ЛП эту сумму
все равно нужно гасить.
Всю сумму покупки что ли? Не часть покупки?
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Додано: Пон 02 лис, 2020 16:39
Striker написав: Alfa_Bank написав:
Поэтому если, например, вы подали запрос на рассрочку, покупка списалась со счета в РД, она может быть включена в сумму для ЛП, а потом переведется в рассрочку. Тогда для выполнения условия ЛП эту сумму
все равно нужно гасить.
Всю сумму покупки что ли? Не часть покупки?
Всю сумму покупки. Или на карте будут собственные или досрочно погашаете рассрочку. До момента оформления рассрочки покупка учитывается как обычный долг по карте. И после оформления рассрочки ЛП не пересчитывается.
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