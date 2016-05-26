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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9063906490659066

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:49

  Alfa_Bank написав:Всю сумму покупки. Или на карте будут собственные или досрочно погашаете рассрочку. До момента оформления рассрочки покупка учитывается как обычный долг по карте. И после оформления рассрочки ЛП не пересчитывается.

Так это тогда не как рассрочка получается, а как обычный платеж в льготный период. Т.е. делать покупки для рассрочки за 3 дня до РД абсолютно бесполезно.
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 17:55

  Striker написав:Т.е. делать покупки для рассрочки за 3 дня до РД абсолютно бесполезно.

О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Vorlon
 
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  #<1 ... 9063906490659066
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