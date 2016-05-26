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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 16:49
Alfa_Bank написав:
Всю сумму покупки. Или на карте будут собственные или досрочно погашаете рассрочку
. До момента оформления рассрочки покупка учитывается как обычный долг по карте. И после оформления рассрочки ЛП не пересчитывается.
Так это тогда не как рассрочка получается, а как обычный платеж в льготный период. Т.е. делать покупки для рассрочки за 3 дня до РД абсолютно бесполезно.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 17:55
О, сколько нам открытий чудных
Striker написав:
Т.е. делать покупки для рассрочки за 3 дня до РД абсолютно бесполезно.
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
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