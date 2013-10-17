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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 16:49
Alfa_Bank написав:
Всю сумму покупки. Или на карте будут собственные или досрочно погашаете рассрочку
. До момента оформления рассрочки покупка учитывается как обычный долг по карте. И после оформления рассрочки ЛП не пересчитывается.
Так это тогда не как рассрочка получается, а как обычный платеж в льготный период. Т.е. делать покупки для рассрочки за 3 дня до РД абсолютно бесполезно.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 17:55
О, сколько нам открытий чудных
Striker написав:
Т.е. делать покупки для рассрочки за 3 дня до РД абсолютно бесполезно.
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
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Додано: Пон 02 лис, 2020 20:22
Striker написав:
Т.е. делать покупки для рассрочки за 3 дня до РД абсолютно бесполезно.
Просто надо следить, а не пускать на самотек в таких случаях.
Подтверждайте после проведения и все будет нормально.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 20:50
Alfa_Bank написав: lov2108 написав:
Так, сегодня на сайте eva.ua оплачивал продукцию...а кешбэк, то не начислили 10%.
Втихую начислили только 3% по категории "красота и уход" (((
Ну вот как так?
Добрый день. Напишите номер счета, дату и сумму транзакции, проверю.
Альфа Банк, у меня аналогичная ситуация. Совершала сегодня покупку на сайте.
Я тоже могу написать Вам данные или ждать 30 дней?
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Додано: Пон 02 лис, 2020 21:38
странная ситуация: не пришло sms при подтверждении 3d-secure, я повторила запрос еще раз, но бесполезно, в итоге оплата прошла и без sms ...
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Додано: Пон 02 лис, 2020 21:46
Alfa_bank, обновите список фопов от заказ уа, пожалуйста. Опять кишмиш не начисляется.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 21:54
Alfa_Bank fast card валютный как бесплатно перевыпустить ?
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Додано: Пон 02 лис, 2020 21:56
Aps написав:
Просто надо следить, а не пускать на самотек в таких случаях.
Подтверждайте после проведения и все будет нормально.
Т.е. надо было подождать проводку и после РД дать заявку на рассрочку? И тогда были бы полноценные 6 мес.? Так нет же, сумма покупки пойдёт сразу же в оплату к следующей РД.
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- +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
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Striker
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