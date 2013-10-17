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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9063906490659066

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:49

  Alfa_Bank написав:Всю сумму покупки. Или на карте будут собственные или досрочно погашаете рассрочку. До момента оформления рассрочки покупка учитывается как обычный долг по карте. И после оформления рассрочки ЛП не пересчитывается.

Так это тогда не как рассрочка получается, а как обычный платеж в льготный период. Т.е. делать покупки для рассрочки за 3 дня до РД абсолютно бесполезно.
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 17:55

  Striker написав:Т.е. делать покупки для рассрочки за 3 дня до РД абсолютно бесполезно.

О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:22

  Striker написав: Т.е. делать покупки для рассрочки за 3 дня до РД абсолютно бесполезно.


Просто надо следить, а не пускать на самотек в таких случаях.
Подтверждайте после проведения и все будет нормально.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:50

  Alfa_Bank написав:
  lov2108 написав:Так, сегодня на сайте eva.ua оплачивал продукцию...а кешбэк, то не начислили 10%.
Втихую начислили только 3% по категории "красота и уход" (((
Ну вот как так?

Добрый день. Напишите номер счета, дату и сумму транзакции, проверю.

Альфа Банк, у меня аналогичная ситуация. Совершала сегодня покупку на сайте.
Я тоже могу написать Вам данные или ждать 30 дней?
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Annet_
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:38

Re: Альфа-Банк

странная ситуация: не пришло sms при подтверждении 3d-secure, я повторила запрос еще раз, но бесполезно, в итоге оплата прошла и без sms ...
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:46

Re: Альфа-Банк

Alfa_bank, обновите список фопов от заказ уа, пожалуйста. Опять кишмиш не начисляется.
Menwyy
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:54

Alfa_Bank fast card валютный как бесплатно перевыпустить ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:56

  Aps написав: Просто надо следить, а не пускать на самотек в таких случаях.
Подтверждайте после проведения и все будет нормально.

Т.е. надо было подождать проводку и после РД дать заявку на рассрочку? И тогда были бы полноценные 6 мес.? Так нет же, сумма покупки пойдёт сразу же в оплату к следующей РД.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
Striker
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