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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9064906590669067

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:23

  Striker написав:Т.е. надо было подождать проводку и после РД дать заявку на рассрочку? И тогда были бы полноценные 6 мес.? Так нет же, сумма покупки пойдёт сразу же в оплату к следующей РД.

Если проводка до(в) РД, то подтверждать надо до(в) РД.
При подтверждении сразу после покупки можете получить ситуацию, когда проведется до, а оформится после. Смысла в ней не будет никакого. Поэтому и лучше сперва дождаться проведения.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 06:59

Re: Альфа-Банк

  Striker написав:...не делать покупок за 3 дня до РД.
Ну, это при условии, что списание пройдёт в эти сроки. А так списание средств может и затянуться :)
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 07:44

  Annet_ написав:
  Alfa_Bank написав:
  lov2108 написав:Так, сегодня на сайте eva.ua оплачивал продукцию...а кешбэк, то не начислили 10%.
Втихую начислили только 3% по категории "красота и уход" (((
Ну вот как так?

Добрый день. Напишите номер счета, дату и сумму транзакции, проверю.

Альфа Банк, у меня аналогичная ситуация. Совершала сегодня покупку на сайте.
Я тоже могу написать Вам данные или ждать 30 дней?

Добрый день. Пишите, конечно. Проверю.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 07:45

  Menwyy написав:Alfa_bank, обновите список фопов от заказ уа, пожалуйста. Опять кишмиш не начисляется.

Добрый день. Напишите последние 4 цифры карты, дату и сумму операции, проверим.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 07:49

  SILVER_UA написав:Alfa_Bank fast card валютный как бесплатно перевыпустить ?

Добрый день. Перевыпуск по инициативе клиента платный, по сроку - бесплатно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 14:13

Не удалось оплатить покупку на 570грн МиПэем, Валюхин ПОС потребовал ПИН, который я отродясь не знаю. Но через смарт этой же Алкиной картой (но другой токен!) все прошло удачно. Рассрочка оформлена.

Ганьба Райфу -- перестраховщику! Ото было из-за чего руку мне выкручивать! 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 16:45

clientage на валиных посах есть возможность выполнять транзакции как с вводом пина так без него. Если по умолчанию в настройках стоит опция "всегда спрашивать" и кассир тыцнула с вводом пина, то вот вам и ответ. Пару раз сталкивалась с таким, поэтому если пос райфа, то тогда я всегда начеку :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 16:59

Re: Альфа-Банк

Доброго вечора. Хто сьогодні ввечері купував долар в АльфаМобайл? Чи був курс 28,57?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:12

  Кассандра написав:clientage на валиных посах есть возможность выполнять транзакции как с вводом пина так без него. Если по умолчанию в настройках стоит опция "всегда спрашивать" и кассир тыцнула с вводом пина, то вот вам и ответ. Пару раз сталкивалась с таким, поэтому если пос райфа, то тогда я всегда начеку :wink:

Я наблюдал, не заметил. У Привата всегда ору, шо 0 нажать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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