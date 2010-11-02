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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 22:23
Striker написав:
Т.е. надо было подождать проводку и после РД дать заявку на рассрочку? И тогда были бы полноценные 6 мес.? Так нет же, сумма покупки пойдёт сразу же в оплату к следующей РД.
Если проводка до(в) РД, то подтверждать надо до(в) РД.
При подтверждении сразу после покупки можете получить ситуацию, когда проведется до, а оформится после. Смысла в ней не будет никакого. Поэтому и лучше сперва дождаться проведения.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 06:59
Striker написав:
...не делать покупок за 3 дня до РД.
Ну, это при условии, что списание пройдёт в эти сроки. А так списание средств может и затянуться
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Додано: Вів 03 лис, 2020 07:44
Annet_ написав: Alfa_Bank написав: lov2108 написав:
Так, сегодня на сайте eva.ua оплачивал продукцию...а кешбэк, то не начислили 10%.
Втихую начислили только 3% по категории "красота и уход" (((
Ну вот как так?
Добрый день. Напишите номер счета, дату и сумму транзакции, проверю.
Альфа Банк, у меня аналогичная ситуация. Совершала сегодня покупку на сайте.
Я тоже могу написать Вам данные или ждать 30 дней?
Добрый день. Пишите, конечно. Проверю.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 07:45
Menwyy написав:
Alfa_bank, обновите список фопов от заказ уа, пожалуйста. Опять кишмиш не начисляется.
Добрый день. Напишите последние 4 цифры карты, дату и сумму операции, проверим.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 07:49
SILVER_UA написав:Alfa_Bank
fast card валютный как бесплатно перевыпустить ?
Добрый день. Перевыпуск по инициативе клиента платный, по сроку - бесплатно.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 14:13
Не удалось оплатить покупку на 570грн МиПэем, Валюхин ПОС потребовал ПИН, который я отродясь не знаю. Но через смарт этой же Алкиной картой (но другой токен!) все прошло удачно. Рассрочка оформлена.
Ганьба Райфу -- перестраховщику! Ото было из-за чего руку мне выкручивать!
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 03 лис, 2020 16:45
clientage
на валиных посах есть возможность выполнять транзакции как с вводом пина так без него. Если по умолчанию в настройках стоит опция "всегда спрашивать" и кассир тыцнула с вводом пина, то вот вам и ответ. Пару раз сталкивалась с таким, поэтому если пос райфа, то тогда я всегда начеку
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Кассандра
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Додано: Вів 03 лис, 2020 16:59
Доброго вечора. Хто сьогодні ввечері купував долар в АльфаМобайл? Чи був курс 28,57?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
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Додано: Вів 03 лис, 2020 17:12
Кассандра написав:clientage
на валиных посах есть возможность выполнять транзакции как с вводом пина так без него. Если по умолчанию в настройках стоит опция "всегда спрашивать" и кассир тыцнула с вводом пина, то вот вам и ответ. Пару раз сталкивалась с таким, поэтому если пос райфа, то тогда я всегда начеку
Я наблюдал, не заметил. У Привата всегда ору, шо 0 нажать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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