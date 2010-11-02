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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лис, 2020 18:32
_PORT_UA написав:Доброго вечора. Хто сьогодні ввечері купував долар в АльфаМобайл? Чи був курс 28,57?
Був 100%, шкода що саме скрін Альфи не зробив, якщо не вірите. Не купував, але перевіряв, коли на сайті mustbe було 28.57.
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stryzhko
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Додано: Вів 03 лис, 2020 18:37
stryzhko написав:
_PORT_UA написав:Доброго вечора. Хто сьогодні ввечері купував долар в АльфаМобайл? Чи був курс 28,57?
Був 100%, шкода що саме скрін Альфи не зробив, якщо не вірите. Не купував, але перевіряв, коли на сайті mustbe було 28.57.
Нее, ну выборы тама, КСУ здеся, хорошо, шо самолёты пока литають
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 03 лис, 2020 19:18
Подскажите пожалуйста,какой МСС у Розетки при покупке техники? Покупала алкоголь, прошли как продукты, а если компьютер брать?
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balbesik
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