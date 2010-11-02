Був 100%, шкода що саме скрін Альфи не зробив, якщо не вірите. Не купував, але перевіряв, коли на сайті mustbe було 28.57._PORT_UA написав:Доброго вечора. Хто сьогодні ввечері купував долар в АльфаМобайл? Чи був курс 28,57?
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Додано: Вів 03 лис, 2020 18:32
Re: Альфа-Банк
Був 100%, шкода що саме скрін Альфи не зробив, якщо не вірите. Не купував, але перевіряв, коли на сайті mustbe було 28.57.
Додано: Вів 03 лис, 2020 18:37
Нее, ну выборы тама, КСУ здеся, хорошо, шо самолёты пока литають
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 03 лис, 2020 19:18
Подскажите пожалуйста,какой МСС у Розетки при покупке техники? Покупала алкоголь, прошли как продукты, а если компьютер брать?
Додано: Вів 03 лис, 2020 20:53
Re: Альфа-Банк
я продала немного Альфе по 28,52
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