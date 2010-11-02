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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9065906690679068

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:32

Re: Альфа-Банк

_PORT_UA написав:Доброго вечора. Хто сьогодні ввечері купував долар в АльфаМобайл? Чи був курс 28,57?
Був 100%, шкода що саме скрін Альфи не зробив, якщо не вірите. Не купував, але перевіряв, коли на сайті mustbe було 28.57.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:37

  stryzhko написав:
_PORT_UA написав:Доброго вечора. Хто сьогодні ввечері купував долар в АльфаМобайл? Чи був курс 28,57?
Був 100%, шкода що саме скрін Альфи не зробив, якщо не вірите. Не купував, але перевіряв, коли на сайті mustbe було 28.57.

Нее, ну выборы тама, КСУ здеся, хорошо, шо самолёты пока литають :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:18

Подскажите пожалуйста,какой МСС у Розетки при покупке техники? Покупала алкоголь, прошли как продукты, а если компьютер брать?
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:53

Re: Альфа-Банк

я продала немного Альфе по 28,52 :)
Arien
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