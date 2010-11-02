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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9065906690679068

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:32

Re: Альфа-Банк

_PORT_UA написав:Доброго вечора. Хто сьогодні ввечері купував долар в АльфаМобайл? Чи був курс 28,57?
Був 100%, шкода що саме скрін Альфи не зробив, якщо не вірите. Не купував, але перевіряв, коли на сайті mustbe було 28.57.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:37

  stryzhko написав:
_PORT_UA написав:Доброго вечора. Хто сьогодні ввечері купував долар в АльфаМобайл? Чи був курс 28,57?
Був 100%, шкода що саме скрін Альфи не зробив, якщо не вірите. Не купував, але перевіряв, коли на сайті mustbe було 28.57.

Нее, ну выборы тама, КСУ здеся, хорошо, шо самолёты пока литають :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:18

Подскажите пожалуйста,какой МСС у Розетки при покупке техники? Покупала алкоголь, прошли как продукты, а если компьютер брать?
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:53

Re: Альфа-Банк

я продала немного Альфе по 28,52 :)
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:46

  stryzhko написав:
_PORT_UA написав:Доброго вечора. Хто сьогодні ввечері купував долар в АльфаМобайл? Чи був курс 28,57?
Був 100%, шкода що саме скрін Альфи не зробив, якщо не вірите. Не купував, але перевіряв, коли на сайті mustbe було 28.57.

Цікаво, хтось встиг придбати за таким курсом? І чи така щедрість потім не переглядається з боку банку?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
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_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:15

  _PORT_UA написав:
  stryzhko написав:
_PORT_UA написав:Доброго вечора. Хто сьогодні ввечері купував долар в АльфаМобайл? Чи був курс 28,57?
Був 100%, шкода що саме скрін Альфи не зробив, якщо не вірите. Не купував, але перевіряв, коли на сайті mustbe було 28.57.

Цікаво, хтось встиг придбати за таким курсом? І чи така щедрість потім не переглядається з боку банку?

Не переглядається, якщо встигли
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зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:27

Вот я сегодня баг наблюдал от гугл-пэя, прелесть просто.
Все карты добавлены давно, никаких изменений последнее время. Оплачиваю покупку, Хотя платёж планировался картой по-умолчанию, захожу в интерфейс убедиться, что оплата пройдёт именно с этой карты. Запускается гугл пэй, показывает мне нужную карту, всё в полном порядке. Я прикладываю телефон (прямо с этим пэем на экране) к терминалу, и он мне рисует "галочку" на другой карте, и с этой другой карты пытается сделать платёж! Чистая случайность, что там не было на тот момент нужной суммы, и операция отклонилась.
У кого-нибудь было подобное?
Карта, с котрой оно мне попыталось оплатить - это карта предыдущего платежа, я её для предыдущего платежа выбрал, успешно оплатил, но это не карта по-умолчанию.
Альфа-банк тут, конечно, ни при чём, просто здесь больше всего народу в последнее время.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:30

  balbesik написав:Подскажите пожалуйста,какой МСС у Розетки при покупке техники? Покупала алкоголь, прошли как продукты, а если компьютер брать?


Скорее всего пройдет под кодом 5399.
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