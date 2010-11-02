Додано: Вів 03 лис, 2020 22:27

Вот я сегодня баг наблюдал от гугл-пэя, прелесть просто.

Все карты добавлены давно, никаких изменений последнее время. Оплачиваю покупку, Хотя платёж планировался картой по-умолчанию, захожу в интерфейс убедиться, что оплата пройдёт именно с этой карты. Запускается гугл пэй, показывает мне нужную карту, всё в полном порядке. Я прикладываю телефон (прямо с этим пэем на экране) к терминалу, и он мне рисует "галочку" на другой карте, и с этой другой карты пытается сделать платёж! Чистая случайность, что там не было на тот момент нужной суммы, и операция отклонилась.

У кого-нибудь было подобное?

Карта, с котрой оно мне попыталось оплатить - это карта предыдущего платежа, я её для предыдущего платежа выбрал, успешно оплатил, но это не карта по-умолчанию.

Альфа-банк тут, конечно, ни при чём, просто здесь больше всего народу в последнее время.