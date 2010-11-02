Був 100%, шкода що саме скрін Альфи не зробив, якщо не вірите. Не купував, але перевіряв, коли на сайті mustbe було 28.57._PORT_UA написав:Доброго вечора. Хто сьогодні ввечері купував долар в АльфаМобайл? Чи був курс 28,57?
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Додано: Вів 03 лис, 2020 18:32
Re: Альфа-Банк
Був 100%, шкода що саме скрін Альфи не зробив, якщо не вірите. Не купував, але перевіряв, коли на сайті mustbe було 28.57.
Додано: Вів 03 лис, 2020 18:37
Нее, ну выборы тама, КСУ здеся, хорошо, шо самолёты пока литають
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 03 лис, 2020 19:18
Подскажите пожалуйста,какой МСС у Розетки при покупке техники? Покупала алкоголь, прошли как продукты, а если компьютер брать?
Додано: Вів 03 лис, 2020 20:53
Re: Альфа-Банк
я продала немного Альфе по 28,52
Додано: Вів 03 лис, 2020 21:46
Цікаво, хтось встиг придбати за таким курсом? І чи така щедрість потім не переглядається з боку банку?
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Додано: Вів 03 лис, 2020 22:15
Не переглядається, якщо встигли
Вознаграждение за оформление карт:
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Додано: Вів 03 лис, 2020 22:27
Вот я сегодня баг наблюдал от гугл-пэя, прелесть просто.
Все карты добавлены давно, никаких изменений последнее время. Оплачиваю покупку, Хотя платёж планировался картой по-умолчанию, захожу в интерфейс убедиться, что оплата пройдёт именно с этой карты. Запускается гугл пэй, показывает мне нужную карту, всё в полном порядке. Я прикладываю телефон (прямо с этим пэем на экране) к терминалу, и он мне рисует "галочку" на другой карте, и с этой другой карты пытается сделать платёж! Чистая случайность, что там не было на тот момент нужной суммы, и операция отклонилась.
У кого-нибудь было подобное?
Карта, с котрой оно мне попыталось оплатить - это карта предыдущего платежа, я её для предыдущего платежа выбрал, успешно оплатил, но это не карта по-умолчанию.
Альфа-банк тут, конечно, ни при чём, просто здесь больше всего народу в последнее время.
Додано: Вів 03 лис, 2020 22:30
Додано: Вів 03 лис, 2020 23:15
обычное кеширование
хорошим тоном является не сворачивать, а закрывать приложение, с Сильпо и ГуглПеем всегда так делаю
Додано: Вів 03 лис, 2020 23:20
Алкоголь в Розетке да, идет отдельно
остальное идет неплохо как Маркетплейсы (для бритья например)
технику в Розетке не проверял, но в f.ua она идет тоже как Маркетплейсы (приставка, телефон, триммер), а в comfy.ua - как техника
но благодаря Альфе (да и Форварду, но в меньшей степени) с Розеткой, F.ua, Comfy и Эпицентром (в эпике таки два МСС, напишу как-то), Интертопом очень просто работать:
1) делаете заказ
2) оплачиваете
3) смотрите что по MCC/Начисленному кешбеку
4) если не устраивает - тут же отменяете заказ
в части достаточно нажать на кнопку, в другой части - чат или созвон
конечно, для маневра (деньги иногда быстро возвращаются, иногда неделя) нужно иметь запас средств, ну с Альфа кредитками это не проблема
есть еще более простой хинт: MCC проверяете на дешевом товаре, оплачиваете потом дорогой - меньше денег зависает
и вообще, можно и не отменять - просто не забирать - все рассосется само собой, но долго, конечно,
гораздо быстрее тут же отменить
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