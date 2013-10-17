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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9066906790689069

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 09:22

My AlfaBank

А я вот давеча заглянул с ноута в My Alfa с помощью браузера Firefox (82.0.2) немного там замешкался без движения и время сессии закончилось. Меня выбросило на страницу "Ви ще тут?...." с кнопочкой "Ввійти". И теперь при загрузке страницы стартовой при входе сразу это сообщение светится, а кнопка "Ввійти" перезагружает страницу и обратно "Ви ще тут?....". Пробовал зайти с помощью другого браузера (Edge, других нет) и там такая же бадяга что вообще удивляет если честно! Не подскажете как решить проблемку, может кто-то сталкивался?
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:25

Что делать с рассрочкой, сумма которой полностью вошла в сумму для ЛП, погашать досрочно? И если не погашать эту рассрочку, то как оно считается, 2 раза что ли с меня возьмут за эту покупку? :shock: Например, если у меня нет других трат, только одни рассрочки.
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:34

  Striker написав:Что делать с рассрочкой, сумма которой полностью вошла в сумму для ЛП, погашать досрочно? И если не погашать эту рассрочку, то как оно считается, 2 раза что ли с меня возьмут за эту покупку? :shock: Например, если у меня нет других трат, только одни рассрочки.

Грейсовикам погашать нужно только красную сумму, начисленную в прошедшую РД.
И время для погашения есть аж до следующей РД
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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