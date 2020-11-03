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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9066906790689069

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 09:22

My AlfaBank

А я вот давеча заглянул с ноута в My Alfa с помощью браузера Firefox (82.0.2) немного там замешкался без движения и время сессии закончилось. Меня выбросило на страницу "Ви ще тут?...." с кнопочкой "Ввійти". И теперь при загрузке страницы стартовой при входе сразу это сообщение светится, а кнопка "Ввійти" перезагружает страницу и обратно "Ви ще тут?....". Пробовал зайти с помощью другого браузера (Edge, других нет) и там такая же бадяга что вообще удивляет если честно! Не подскажете как решить проблемку, может кто-то сталкивался?
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:25

Что делать с рассрочкой, сумма которой полностью вошла в сумму для ЛП, погашать досрочно? И если не погашать эту рассрочку, то как оно считается, 2 раза что ли с меня возьмут за эту покупку? :shock: Например, если у меня нет других трат, только одни рассрочки.
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:34

  Striker написав:Что делать с рассрочкой, сумма которой полностью вошла в сумму для ЛП, погашать досрочно? И если не погашать эту рассрочку, то как оно считается, 2 раза что ли с меня возьмут за эту покупку? :shock: Например, если у меня нет других трат, только одни рассрочки.

Грейсовикам погашать нужно только красную сумму, начисленную в прошедшую РД.
И время для погашения есть аж до следующей РД
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 14:38

Re: Альфа-Банк

_PORT_UA написав:Цікаво, хтось встиг придбати за таким курсом? І чи така щедрість потім не переглядається з боку банку?

Хто не встиг, то може брати сьогодні по тому ж 28.57. Така "щедрість" точно не переглядається.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 14:45

Re: Альфа-Банк

Striker, рассрочка использует ресурсы кредитного лимита по карте. Если её оставите и погасите сумму в ЛП, то на карте будут свои средства, равные этой рассрочке.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 15:23

  MASolomko написав:Striker, рассрочка использует ресурсы кредитного лимита по карте. Если её оставите и погасите сумму в ЛП, то на карте будут свои средства, равные этой рассрочке.

У меня ещё куча других рассрочек и минус 8.5к на карте (в грейсе), т.е. своих средств в принципе не может быть.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 15:54

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Доброго дня. Платіж по розстрочкам формується через 1 РД, він автоматично переноситься в суму основого боргу по картці. Погасити його можна повністю чи частково до наступної РД. В РД ви погашаєту суму боргу на основному рахунку включно з %. Суму може вказати контакт-центр. Якщо розстрочки оформлені у жовтні до РД, перший платіж по ним буде сформований в РД в листопаді. Потім можна і погашати.


Так не користувався розстрочками по еко-картці, ще раз поточню. Умови задачі приблизно такі. Загальна заборгованість 6400. 2 розстрочки на 2400 від 24 жовтня. Післязавтра РД. Щоб залишитись в грейсі потрібно заплатити:
а) 4000 грн.
б) 4400 грн.
в) інша сума.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 16:10

  Ой+ написав:Так не користувався розстрочками по еко-картці, ще раз поточню. Умови задачі приблизно такі. Загальна заборгованість 6400. 2 розстрочки на 2400 від 24 жовтня. Післязавтра РД. Щоб залишитись в грейсі потрібно заплатити:
а) 4000 грн.
б) 4400 грн.
в) інша сума.

Ну на первый вгЗляд достаточно 6400 - 2400 = 4000, это шобы на РКО не попасть :wink:
Но лучше дождаться утра за день до РКО, и уже от той красной суммы, шо появится в МАБе отнять Рассрочки и все блоки.
В день РКО(РД) убедиться до 12:00, шо таки блоки не провелись и заХаситься по счету.
Алес.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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