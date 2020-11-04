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Додано: Сер 04 лис, 2020 09:22
My AlfaBank
А я вот давеча заглянул с ноута в My Alfa с помощью браузера Firefox (82.0.2) немного там замешкался без движения и время сессии закончилось. Меня выбросило на страницу "Ви ще тут?...." с кнопочкой "Ввійти". И теперь при загрузке страницы стартовой при входе сразу это сообщение светится, а кнопка "Ввійти" перезагружает страницу и обратно "Ви ще тут?....". Пробовал зайти с помощью другого браузера (Edge, других нет) и там такая же бадяга что вообще удивляет если честно! Не подскажете как решить проблемку, может кто-то сталкивался?
Додано: Сер 04 лис, 2020 12:25
Что делать с рассрочкой, сумма которой полностью вошла в сумму для ЛП, погашать досрочно? И если не погашать эту рассрочку, то как оно считается, 2 раза что ли с меня возьмут за эту покупку? Например, если у меня нет других трат, только одни рассрочки.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 12:34
Грейсовикам погашать нужно только красную сумму, начисленную в прошедшую РД.
И время для погашения есть аж до следующей РД
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 04 лис, 2020 14:38
Re: Альфа-Банк
Хто не встиг, то може брати сьогодні по тому ж 28.57. Така "щедрість" точно не переглядається.
Додано: Сер 04 лис, 2020 14:45
Re: Альфа-Банк
Striker, рассрочка использует ресурсы кредитного лимита по карте. Если её оставите и погасите сумму в ЛП, то на карте будут свои средства, равные этой рассрочке.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 15:23
У меня ещё куча других рассрочек и минус 8.5к на карте (в грейсе), т.е. своих средств в принципе не может быть.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 15:54
Re: Альфа-Банк
Так не користувався розстрочками по еко-картці, ще раз поточню. Умови задачі приблизно такі. Загальна заборгованість 6400. 2 розстрочки на 2400 від 24 жовтня. Післязавтра РД. Щоб залишитись в грейсі потрібно заплатити:
а) 4000 грн.
б) 4400 грн.
в) інша сума.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 04 лис, 2020 16:10
Ну на первый вгЗляд достаточно 6400 - 2400 = 4000, это шобы на РКО не попасть
Но лучше дождаться утра за день до РКО, и уже от той красной суммы, шо появится в МАБе отнять Рассрочки и все блоки.
В день РКО(РД) убедиться до 12:00, шо таки блоки не провелись и заХаситься по счету.
Алес.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 04 лис, 2020 20:18
Были свои деньги (пару гривен), сделал покупку на 700 грн. Рассрочка, соответственно,не пришла. Можно ещё, как-то, успеть её активировать? Покупка ещё в блоке.
Додано: Сер 04 лис, 2020 20:20
Дочекатися проведення по рахунку і прийде смс з пропозицією розсрочки.
Підпис без реферальних посилань
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