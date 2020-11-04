RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9067906890699070

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 20:21

  mihasik написав:Были свои деньги (пару гривен), сделал покупку на 700 грн. Рассрочка, соответственно,не пришла. Можно ещё, как-то, успеть её активировать? Покупка ещё в блоке.

Ну через +1..2 дня покупка проведется по счету и будет предложена активация, подрихтуете срок на 6мес и алга
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32851
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2612 раз.
Подякували: 3850 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 9067906890699070
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anikola13, Aps, uavasylynka, valya, Кочевник і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1744, 1745, 1746
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
17451 2442928
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 21:05
proftpd66
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4413, 4414, 4415
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44149 5343694
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 19:35
clientage
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 738, 739, 740
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7390 1663115
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 16:02
vasyatko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26134)
04.11.2020 21:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.