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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лис, 2020 20:21
mihasik написав:
Были свои деньги (пару гривен), сделал покупку на 700 грн. Рассрочка, соответственно,не пришла. Можно ещё, как-то, успеть её активировать? Покупка ещё в блоке.
Ну через +1..2 дня покупка проведется по счету и будет предложена активация, подрихтуете срок на 6мес и алга
... делайте хоть что-нибудь!
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