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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лис, 2020 20:21
mihasik написав:
Были свои деньги (пару гривен), сделал покупку на 700 грн. Рассрочка, соответственно,не пришла. Можно ещё, как-то, успеть её активировать? Покупка ещё в блоке.
Ну через +1..2 дня покупка проведется по счету и будет предложена активация, подрихтуете срок на 6мес и алга
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 04 лис, 2020 22:01
clientage написав: mihasik написав:
Были свои деньги (пару гривен), сделал покупку на 700 грн. Рассрочка, соответственно,не пришла. Можно ещё, как-то, успеть её активировать? Покупка ещё в блоке.
Ну через +1..2 дня покупка проведется по счету и будет предложена активация, подрихтуете срок на 6мес и алга
Разве приходит, когда есть хотя бы копейка своих?
Когда кредитными расчитываешься,так сразу после покупки приходит.
Думал пока в блоке, так что-то ещё купить, вдруг раньше проведется.
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mihasik
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Додано: Сер 04 лис, 2020 22:19
mihasik написав: clientage написав: mihasik написав:
Были свои деньги (пару гривен), сделал покупку на 700 грн. Рассрочка, соответственно,не пришла. Можно ещё, как-то, успеть её активировать? Покупка ещё в блоке.
Ну через +1..2 дня покупка проведется по счету и будет предложена активация, подрихтуете срок на 6мес и алга
Разве приходит, когда есть хотя бы копейка своих?
Когда кредитными расчитываешься,так сразу после покупки приходит.
Думал пока в блоке, так что-то ещё купить, вдруг раньше проведется.
Конечно приходит. Главное чтобы кредитных было задействовано не менее 500 грн. - вот на потраченные кредитные и приходит
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Сер 04 лис, 2020 22:49
Еко-максимум. За свої нараховують бонуси?
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Додано: Чет 05 лис, 2020 00:30
Ув. офпред
Arien написав:
странная ситуация: не пришло sms при подтверждении 3d-secure, я повторила запрос еще раз, но бесполезно, в итоге оплата прошла и без sms ...
, можно все-таки передать в тех отдел, чтобы выяснить, почему не сработала защита?
это была оплата: от 02/11, 50 грн, Покупка (TENET.UA14(P0198062), Odessa, UKR,MCC 4899)
спасибо заранее!
и все-таки можно ли что-то решить с м/б платежами в вечернее время?
подтверждение проходит, потом ошибка сервиса и возврат на картсчет.
это ошибке уже много месяцев только на моей памяти...
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Додано: Чет 05 лис, 2020 08:03
clientage написав:
Но лучше дождаться утра за день до РКО, и уже от той красной суммы, шо появится в МАБе отнять Рассрочки и все блоки.
Ще би МАБ появився, а то знову...
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 09:38
Arien доброе утро! Попробую выяснить.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 10:34
Alfa_Bank
, проконсультуйте, будь ласка.
Кочевник написав:
Еко-максимум. За свої нараховують бонуси?
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Додано: Чет 05 лис, 2020 11:08
Кочевник
, так, нараховують. Детальніше про операції, за якими не нараховуються бонуси: https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... %83%D0%BC-
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