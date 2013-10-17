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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9067906890699070

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 20:21

  mihasik написав:Были свои деньги (пару гривен), сделал покупку на 700 грн. Рассрочка, соответственно,не пришла. Можно ещё, как-то, успеть её активировать? Покупка ещё в блоке.

Ну через +1..2 дня покупка проведется по счету и будет предложена активация, подрихтуете срок на 6мес и алга
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:01

  clientage написав:
  mihasik написав:Были свои деньги (пару гривен), сделал покупку на 700 грн. Рассрочка, соответственно,не пришла. Можно ещё, как-то, успеть её активировать? Покупка ещё в блоке.

Ну через +1..2 дня покупка проведется по счету и будет предложена активация, подрихтуете срок на 6мес и алга

Разве приходит, когда есть хотя бы копейка своих?
Когда кредитными расчитываешься,так сразу после покупки приходит.
Думал пока в блоке, так что-то ещё купить, вдруг раньше проведется.
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:19

  mihasik написав:
  clientage написав:
  mihasik написав:Были свои деньги (пару гривен), сделал покупку на 700 грн. Рассрочка, соответственно,не пришла. Можно ещё, как-то, успеть её активировать? Покупка ещё в блоке.

Ну через +1..2 дня покупка проведется по счету и будет предложена активация, подрихтуете срок на 6мес и алга

Разве приходит, когда есть хотя бы копейка своих?
Когда кредитными расчитываешься,так сразу после покупки приходит.
Думал пока в блоке, так что-то ещё купить, вдруг раньше проведется.

Конечно приходит. Главное чтобы кредитных было задействовано не менее 500 грн. - вот на потраченные кредитные и приходит
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:49

Re: Альфа-Банк

Еко-максимум. За свої нараховують бонуси?
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 00:30

  Arien написав:странная ситуация: не пришло sms при подтверждении 3d-secure, я повторила запрос еще раз, но бесполезно, в итоге оплата прошла и без sms ...

Ув. офпред, можно все-таки передать в тех отдел, чтобы выяснить, почему не сработала защита?
это была оплата: от 02/11, 50 грн, Покупка (TENET.UA14(P0198062), Odessa, UKR,MCC 4899)
спасибо заранее!

и все-таки можно ли что-то решить с м/б платежами в вечернее время?
подтверждение проходит, потом ошибка сервиса и возврат на картсчет.
это ошибке уже много месяцев только на моей памяти...
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 08:03

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Но лучше дождаться утра за день до РКО, и уже от той красной суммы, шо появится в МАБе отнять Рассрочки и все блоки.


Ще би МАБ появився, а то знову...
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 09:38

Arien доброе утро! Попробую выяснить.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:34

Alfa_Bank, проконсультуйте, будь ласка.
  Кочевник написав:Еко-максимум. За свої нараховують бонуси?
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:08

Кочевник, так, нараховують. Детальніше про операції, за якими не нараховуються бонуси: https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... %83%D0%BC-
Alfa_Bank
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