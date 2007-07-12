RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9068906990709071

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:38

  sens написав:нашел у себя депо с пополнением в другом банке
СЕПы из Конкорда,Прокредита,Укргазбанка,Аваля,Моно(с комиссией!),Ощада дошли . Из Альфы уже 3 часа средства не доступны на 2630


может кто-то свинячил 20% по 5к грн с 100 карт :)
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3537
З нами з: 22.12.16
Подякував: 267 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:46

  proftpd66 написав:
  sens написав:нашел у себя депо с пополнением в другом банке
СЕПы из Конкорда,Прокредита,Укргазбанка,Аваля,Моно(с комиссией!),Ощада дошли . Из Альфы уже 3 часа средства не доступны на 2630


может кто-то свинячил 20% по 5к грн с 100 карт :)

Без проблем. Приводите роту курсантов или поток спудеев и алга :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32857
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2614 раз.
Подякували: 3851 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:03

  clientage написав:
  proftpd66 написав:
  sens написав:нашел у себя депо с пополнением в другом банке
СЕПы из Конкорда,Прокредита,Укргазбанка,Аваля,Моно(с комиссией!),Ощада дошли . Из Альфы уже 3 часа средства не доступны на 2630


может кто-то свинячил 20% по 5к грн с 100 карт :)

Без проблем. Приводите роту курсантов или поток спудеев и алга :mrgreen:


я отправлял свифты с прихвата и газа. Заплатил комиса по 100$-200$ каждому. А Алка борется со свиньями :)
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3537
З нами з: 22.12.16
Подякував: 267 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 9068906990709071
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Intento, MASolomko, vitaliy1111 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4414, 4415, 4416
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44158 5345741
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лис, 2020 13:26
cohan
Банк Інвестицій і Заощаджень 1 ... 55, 56, 57
zvir » Чет 12 лип, 2007 09:06
569 166577
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лис, 2020 11:43
sens
А-Банк 1 ... 1744, 1745, 1746
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
17453 2443688
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лис, 2020 10:06
v57

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26162)
05.11.2020 14:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.