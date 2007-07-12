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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лис, 2020 13:38
sens написав:
нашел у себя депо с пополнением в другом банке
СЕПы из Конкорда,Прокредита,Укргазбанка,Аваля,Моно(с комиссией!),Ощада дошли . Из Альфы уже 3 часа средства не доступны на 2630
может кто-то свинячил 20% по 5к грн с 100 карт
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
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Додано: Чет 05 лис, 2020 13:46
proftpd66 написав: sens написав:
нашел у себя депо с пополнением в другом банке
СЕПы из Конкорда,Прокредита,Укргазбанка,Аваля,Моно(с комиссией!),Ощада дошли . Из Альфы уже 3 часа средства не доступны на 2630
может кто-то свинячил 20% по 5к грн с 100 карт
Без проблем. Приводите роту курсантов или поток спудеев и алга
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 05 лис, 2020 14:03
clientage написав: proftpd66 написав: sens написав:
нашел у себя депо с пополнением в другом банке
СЕПы из Конкорда,Прокредита,Укргазбанка,Аваля,Моно(с комиссией!),Ощада дошли . Из Альфы уже 3 часа средства не доступны на 2630
может кто-то свинячил 20% по 5к грн с 100 карт
Без проблем. Приводите роту курсантов или поток спудеев и алга
я отправлял свифты с прихвата и газа. Заплатил комиса по 100$-200$ каждому. А Алка борется со свиньями
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин системы.
-
proftpd66
-
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- Повідомлень: 3537
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 267 раз.
- Подякували: 197 раз.
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2
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