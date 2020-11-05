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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лис, 2020 13:38
sens написав:
нашел у себя депо с пополнением в другом банке
СЕПы из Конкорда,Прокредита,Укргазбанка,Аваля,Моно(с комиссией!),Ощада дошли . Из Альфы уже 3 часа средства не доступны на 2630
может кто-то свинячил 20% по 5к грн с 100 карт
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Додано: Чет 05 лис, 2020 13:46
proftpd66 написав: sens написав:
нашел у себя депо с пополнением в другом банке
СЕПы из Конкорда,Прокредита,Укргазбанка,Аваля,Моно(с комиссией!),Ощада дошли . Из Альфы уже 3 часа средства не доступны на 2630
может кто-то свинячил 20% по 5к грн с 100 карт
Без проблем. Приводите роту курсантов или поток спудеев и алга
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clientage
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Додано: Чет 05 лис, 2020 14:03
clientage написав: proftpd66 написав: sens написав:
нашел у себя депо с пополнением в другом банке
СЕПы из Конкорда,Прокредита,Укргазбанка,Аваля,Моно(с комиссией!),Ощада дошли . Из Альфы уже 3 часа средства не доступны на 2630
может кто-то свинячил 20% по 5к грн с 100 карт
Без проблем. Приводите роту курсантов или поток спудеев и алга
я отправлял свифты с прихвата и газа. Заплатил комиса по 100$-200$ каждому. А Алка борется со свиньями
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин системы.
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proftpd66
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Додано: Чет 05 лис, 2020 16:22
насколько правомерно банком установлен в правилах программы пункт о злоупортеблениях, которые никак не определены там точно ? по сути под этот пункт можно притянуть любого, что точно не есть законным
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SILVER_UA
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Додано: Чет 05 лис, 2020 21:32
Форумчане, как думаете....посотрудничать с Аллой по депо в $ на протяжении 60 месяцев норм? Или не стоит?
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lov2108
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Додано: Чет 05 лис, 2020 21:38
lov2108 написав:
Форумчане, как думаете....посотрудничать с Аллой по депо в $ на протяжении 60 месяцев норм? Или не стоит?
Если в пределах фонда (по курсу с пессимистическим запасом), то почему нет?
Мой на 36 мес в след году заканчивается. Валюту по предзаказу, а чаще и без (по звонку персмену) - выдают.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:40
lov2108 написав:
Форумчане, как думаете....посотрудничать с Аллой по депо в $ на протяжении 60 месяцев норм? Или не стоит?
Оптимист.
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Ratatui
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