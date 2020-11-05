может кто-то свинячил 20% по 5к грн с 100 карт
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лис, 2020 13:38
может кто-то свинячил 20% по 5к грн с 100 карт
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Чет 05 лис, 2020 13:46
Без проблем. Приводите роту курсантов или поток спудеев и алга
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 05 лис, 2020 14:03
я отправлял свифты с прихвата и газа. Заплатил комиса по 100$-200$ каждому. А Алка борется со свиньями
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Чет 05 лис, 2020 16:22
кешью
насколько правомерно банком установлен в правилах программы пункт о злоупортеблениях, которые никак не определены там точно ? по сути под этот пункт можно притянуть любого, что точно не есть законным
Додано: Чет 05 лис, 2020 21:32
Re: Альфа-Банк
Форумчане, как думаете....посотрудничать с Аллой по депо в $ на протяжении 60 месяцев норм? Или не стоит?
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Додано: Чет 05 лис, 2020 21:38
Если в пределах фонда (по курсу с пессимистическим запасом), то почему нет?
Мой на 36 мес в след году заканчивается. Валюту по предзаказу, а чаще и без (по звонку персмену) - выдают.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:40
Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:30
Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:39
Ну через +1..2 дня покупка проведется по счету и будет предложена активация, подрихтуете срок на 6мес и алга[/quote]
Разве приходит, когда есть хотя бы копейка своих?
Когда кредитными расчитываешься,так сразу после покупки приходит.
Думал пока в блоке, так что-то ещё купить, вдруг раньше проведется.[/quote]
Конечно приходит. Главное чтобы кредитных было задействовано не менее 500 грн. - вот на потраченные кредитные и приходит[/quote]
На кредитные сделала покупку,выбрав лимит почти до нуля, пришло предложение рассрочки, активировала на 6 мес, а потом нужно было снова пользоваться картой, в воскресенье сделала пополнение с дебетки,деньги через минуту не появились (как бывало в рабочие дни),написано завершение операции в понедельник. и тут приходит смс "в рассрочке отказано".Т.е.собственных денег на карте еще не видно , но в недрах системы они уже там есть,а через полчаса и кред.лимит пополнился.Вывод: пока рассрочку не подтвердили карту пополнять нельзя.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:52
Re: Альфа-Банк
... делайте хоть что-нибудь!
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