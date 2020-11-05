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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:38
lov2108 написав:
Форумчане, как думаете....посотрудничать с Аллой по депо в $ на протяжении 60 месяцев норм? Или не стоит?
тоже думаю над этим хорошим предложением, в принципе пару куе можно, но не больше
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