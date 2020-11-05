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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9069907090719072

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:38

  lov2108 написав:Форумчане, как думаете....посотрудничать с Аллой по депо в $ на протяжении 60 месяцев норм? Или не стоит?
тоже думаю над этим хорошим предложением, в принципе пару куе можно, но не больше
Кешбечные карты!
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Вопросы - в личку!
omb
 
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З нами з: 08.04.14
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  #<1 ... 9069907090719072
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