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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:38
lov2108 написав:
Форумчане, как думаете....посотрудничать с Аллой по депо в $ на протяжении 60 месяцев норм? Или не стоит?
тоже думаю над этим хорошим предложением, в принципе пару куе можно, но не больше
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omb
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:51
Уважаемая(ый), представитель банка!
По какой причине сейчас я не могу воспользоваться(снять) своими деньгами, которые расположены на сдохсейфе? Мало того что не могу снять, также невозможно туда ничего закинуть.
Операция неуспешна
Попробуйте повторить операцию папизже
<Очень жаль>
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:00
И еще - не работает пополнение карты со своей карты в мобильном приложении. Долго думает, потом выдает то же самое: "Операция неуспешна. Дуже шкода".
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archvile
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:01
Striker написав: Alfa_Bank написав:
Всю сумму покупки. Или на карте будут собственные или досрочно погашаете рассрочку
. До момента оформления рассрочки покупка учитывается как обычный долг по карте. И после оформления рассрочки ЛП не пересчитывается.
Так это тогда не как рассрочка получается, а как обычный платеж в льготный период. Т.е. делать покупки для рассрочки за 3 дня до РД абсолютно бесполезно.
почему сразу абсолютно? главное не делать покупку после 17-00 если есть риск совпадения даты распределения по счету и РД.
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mephala
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:15
Striker написав:
Что делать с рассрочкой, сумма которой полностью вошла в сумму для ЛП, погашать досрочно? И если не погашать эту рассрочку, то как оно считается, 2 раза что ли с меня возьмут за эту покупку?
Например, если у меня нет других трат, только одни рассрочки.
рассрочка пусть висит дальше. досрочно гасить не нужно.
текущий ЛП гасите по плану. два раза с вас за покупку не возьмут.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:18
archvile написав: Долго думает, потом выдает то же самое: "Операция неуспешна. Дуже шкода".
Мабуть, всі налетіли долари купляти доки подешевшав на 50коп і система "не витримала"
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stryzhko
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:21
Починили уже
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Кассандра
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:22
clientage написав: Ой+ написав:
Так не користувався розстрочками по еко-картці
, ще раз поточню. Умови задачі приблизно такі. Загальна заборгованість 6400. 2 розстрочки на 2400 від 24 жовтня. Післязавтра РД. Щоб залишитись в грейсі потрібно заплатити:
а) 4000 грн.
б) 4400 грн.
в) інша сума.
Ну на первый вгЗляд достаточно 6400 - 2400 = 4000, это шобы на РКО не попасть
Но лучше дождаться утра за день до РКО, и уже от той красной суммы, шо появится в МАБе отнять Рассрочки и все блоки.
В день РКО(РД) убедиться до 12:00, шо таки блоки не провелись и заХаситься по счету.
Алес.
а зачем эти танцы с "дождаться утра за день до РКО" ?
просто после 12 в РД смотрится крассная сумма и гасится в ноль по счету.
танцы "смотреть перед РД" актуальны только если РД выпадает на выхи.
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mephala
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