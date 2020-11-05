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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9069907090719072

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:38

  lov2108 написав:Форумчане, как думаете....посотрудничать с Аллой по депо в $ на протяжении 60 месяцев норм? Или не стоит?
тоже думаю над этим хорошим предложением, в принципе пару куе можно, но не больше
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:51

Сдохсейф

Уважаемая(ый), представитель банка!
По какой причине сейчас я не могу воспользоваться(снять) своими деньгами, которые расположены на сдохсейфе? Мало того что не могу снять, также невозможно туда ничего закинуть.

Операция неуспешна
Попробуйте повторить операцию папизже
<Очень жаль>
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:00

Re: Альфа-Банк

И еще - не работает пополнение карты со своей карты в мобильном приложении. Долго думает, потом выдает то же самое: "Операция неуспешна. Дуже шкода".
archvile
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:01

  Striker написав:
  Alfa_Bank написав:Всю сумму покупки. Или на карте будут собственные или досрочно погашаете рассрочку. До момента оформления рассрочки покупка учитывается как обычный долг по карте. И после оформления рассрочки ЛП не пересчитывается.

Так это тогда не как рассрочка получается, а как обычный платеж в льготный период. Т.е. делать покупки для рассрочки за 3 дня до РД абсолютно бесполезно.


почему сразу абсолютно? главное не делать покупку после 17-00 если есть риск совпадения даты распределения по счету и РД.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:15

  Striker написав:Что делать с рассрочкой, сумма которой полностью вошла в сумму для ЛП, погашать досрочно? И если не погашать эту рассрочку, то как оно считается, 2 раза что ли с меня возьмут за эту покупку? :shock: Например, если у меня нет других трат, только одни рассрочки.


рассрочка пусть висит дальше. досрочно гасить не нужно.
текущий ЛП гасите по плану. два раза с вас за покупку не возьмут.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:18

Re: Альфа-Банк

archvile написав: Долго думает, потом выдает то же самое: "Операция неуспешна. Дуже шкода".

Мабуть, всі налетіли долари купляти доки подешевшав на 50коп і система "не витримала"
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:21

дох сейф

Починили уже
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:22

  clientage написав:
  Ой+ написав:Так не користувався розстрочками по еко-картці, ще раз поточню. Умови задачі приблизно такі. Загальна заборгованість 6400. 2 розстрочки на 2400 від 24 жовтня. Післязавтра РД. Щоб залишитись в грейсі потрібно заплатити:
а) 4000 грн.
б) 4400 грн.
в) інша сума.

Ну на первый вгЗляд достаточно 6400 - 2400 = 4000, это шобы на РКО не попасть :wink:
Но лучше дождаться утра за день до РКО, и уже от той красной суммы, шо появится в МАБе отнять Рассрочки и все блоки.
В день РКО(РД) убедиться до 12:00, шо таки блоки не провелись и заХаситься по счету.
Алес.


а зачем эти танцы с "дождаться утра за день до РКО" ?
просто после 12 в РД смотрится крассная сумма и гасится в ноль по счету.
танцы "смотреть перед РД" актуальны только если РД выпадает на выхи.
mephala
 
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