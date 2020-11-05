Ну как бы ж не последние деньги собрался морозить на 5 лет .
А на счёт жив или нет, ну это уж извините....
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:16
Ну как бы ж не последние деньги собрался морозить на 5 лет .
А на счёт жив или нет, ну это уж извините....
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:23
lov2108
Наразі у всіх навколишніх усюдах (єуропи, запоребрики, хіба окрім бацьки) йде тренд на здешевлення і практично нівелювення депозитних ставок
тим більше по валюті
тому стратегічний крок по Н-річній інвестиції як на мене виглядає логічним і виправданим
Інша річ, що треба обдумати ризики.
Валютний, "страновой" та інші
по сумі - гадаю в 2021 приймуть 600К фонд і буде значно веселіше ніж зараз застаріла захудала двохсотка
+50грн !
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