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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9070907190729073

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:16

  Adast написав:
  lov2108 написав:Форумчане, как думаете....посотрудничать с Аллой по депо в $ на протяжении 60 месяцев норм? Или не стоит?

Мне вот интересно как люди умудряются планировать свою жизнь на такой долгий срок. Я тут не уверен буду ли я через 5 лет жив, какие там депозиты))

Ну как бы ж не последние деньги собрался морозить на 5 лет 8) .
А на счёт жив или нет, ну это уж извините....
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lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:23

lov2108
Наразі у всіх навколишніх усюдах (єуропи, запоребрики, хіба окрім бацьки) йде тренд на здешевлення і практично нівелювення депозитних ставок
тим більше по валюті
тому стратегічний крок по Н-річній інвестиції як на мене виглядає логічним і виправданим

Інша річ, що треба обдумати ризики.
Валютний, "страновой" та інші

по сумі - гадаю в 2021 приймуть 600К фонд і буде значно веселіше ніж зараз застаріла захудала двохсотка
+50грн !
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greenozon
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  #<1 ... 9070907190729073
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