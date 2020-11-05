Ну как бы ж не последние деньги собрался морозить на 5 лет .
А на счёт жив или нет, ну это уж извините....
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:16
Ну как бы ж не последние деньги собрался морозить на 5 лет .
А на счёт жив или нет, ну это уж извините....
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:23
lov2108
Наразі у всіх навколишніх усюдах (єуропи, запоребрики, хіба окрім бацьки) йде тренд на здешевлення і практично нівелювення депозитних ставок
тим більше по валюті
тому стратегічний крок по Н-річній інвестиції як на мене виглядає логічним і виправданим
Інша річ, що треба обдумати ризики.
Валютний, "страновой" та інші
по сумі - гадаю в 2021 приймуть 600К фонд і буде значно веселіше ніж зараз застаріла захудала двохсотка
+50грн !
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:31
Re: Альфа-Банк
Добрий день! Таке питання,підприємство своїх співробітників переводить на зарплатні картки альфа-банку(до цього робітники отримували кошти готівкою в касі підприємства).Цікавлять плюси і мінуси цього банку на майбутнє... І яку можуть зарплатну картку видати...Я маю на увазі назву цієї картки...На сайті альфі не зовсім зрозумів...
Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:26
Re: Альфа-Банк
Только у меня приложение не работает ?
Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:30
Re: Альфа-Банк
В багатьох. Точніше працює, але не всі менюшки.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:31
stryzhko дякую, думав щось з телефоном. В мене навіть не запускається додаток. Помилку видає
Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:51
Цю
мабуть.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:18
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