21-55
спроба поповнити ощадний
"DeclineOrderException.order.accountfunding.unable.lock.funds"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:56
Re: Альфа-Банк
21-55
спроба поповнити ощадний
"DeclineOrderException.order.accountfunding.unable.lock.funds"
Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:03
Підпис без реферальних посилань
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