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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9071907290739074

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:56

Re: Альфа-Банк

21-55
спроба поповнити ощадний
"DeclineOrderException.order.accountfunding.unable.lock.funds"
mephala
 
Повідомлень: 7023
З нами з: 07.04.14
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:03

  mephala написав:21-55
спроба поповнити ощадний
"DeclineOrderException.order.accountfunding.unable.lock.funds"

Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1684
З нами з: 16.02.17
Подякував: 296 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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  #<1 ... 9071907290739074
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