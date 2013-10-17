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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9072907390749075>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:56

Re: Альфа-Банк

21-55
спроба поповнити ощадний
"DeclineOrderException.order.accountfunding.unable.lock.funds"
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:03

  mephala написав:21-55
спроба поповнити ощадний
"DeclineOrderException.order.accountfunding.unable.lock.funds"

Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 17:24

Как отправить SWIFT в штаты в USD? я хочу купить книжки, учится хочу :)

https://youtu.be/MjyvlD0TwiA?t=570

Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 07 лис, 2020 23:22, всього редагувалось 1 раз.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 18:36

Re: Альфа-Банк

Добрый вечер!

напомните, пожалуйста, в чем хитрость пополнения альфовских карт через ТСО Приватбанка? что-то обсуждалось мельком видела, не могу уже найти :(

вроде ж без комиссии?
Arien
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 19:30

Re: Альфа-Банк

Arien, без комиссии.
При пополнении в выходные и будние после 19 часов, проводка по счёту пройдёт на следующий операционный день.

А так в терминале Привата выбирайте пополнить карта другого банка и следуйте инструкциям.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:18

сдохсейф продолжение

После тяпничных приключений со сдохсейфом имеем следующую картину:
Зображення
Пакет Ультра, дебет.
Остаток положительный.
Зображення
Шоэтобыло?
Банк решил что у меня на карте мало денег и снял с доходного сейфа еще?
Спасибо, конечно.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:41

Re: Альфа-Банк

  Water написав:Шоэтобыло?

Всем известно, шо если гроши не проведены по картсчету, то для погашения овердрафта гроши снимаются с ДохСейфа.
Каким образом гроши 6го числа появились на карте: р2р-перевод, пополнение карты в АТМ/кассе? Эти операции проводятся на след. опердн, т.е. не ранее 9го
У вас 7го возник овердрафт на 276,34, т.е. вы шото оплатили, на шо не хватило отех 276,34
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:39

А кто-то уже оформлял депозит "Мобильный" на 14 дней по ставке 8% на две недели?
https://alfabank.ua/private-persons/dep ... le-deposit
На сайте его рекламируют, но в разделе "Депозиты" я такого депозита не вижу.
И в МАБе тоже его нет.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:45

  lubopytnaya написав:А кто-то уже оформлял депозит "Мобильный" на 14 дней по ставке 8% на две недели?

А смысл ?
Если под те же 8% можно иметь и в свободном доступе ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:47

Re: Альфа-Банк

  lubopytnaya написав:А кто-то уже оформлял депозит "Мобильный" на 14 дней по ставке 8% на две недели?

7.75 % на сайте
Kalgan
 
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