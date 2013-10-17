21-55
спроба поповнити ощадний
"DeclineOrderException.order.accountfunding.unable.lock.funds"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:56
Re: Альфа-Банк
21-55
спроба поповнити ощадний
"DeclineOrderException.order.accountfunding.unable.lock.funds"
Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:03
Підпис без реферальних посилань
Додано: Суб 07 лис, 2020 17:24
Как отправить SWIFT в штаты в USD? я хочу купить книжки, учится хочу
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 07 лис, 2020 23:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 07 лис, 2020 18:36
Re: Альфа-Банк
Добрый вечер!
напомните, пожалуйста, в чем хитрость пополнения альфовских карт через ТСО Приватбанка? что-то обсуждалось мельком видела, не могу уже найти
вроде ж без комиссии?
Додано: Суб 07 лис, 2020 19:30
Re: Альфа-Банк
Arien, без комиссии.
При пополнении в выходные и будние после 19 часов, проводка по счёту пройдёт на следующий операционный день.
А так в терминале Привата выбирайте пополнить карта другого банка и следуйте инструкциям.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Суб 07 лис, 2020 22:18
сдохсейф продолжение
Додано: Суб 07 лис, 2020 22:41
Re: Альфа-Банк
Всем известно, шо если гроши не проведены по картсчету, то для погашения овердрафта гроши снимаются с ДохСейфа.
Каким образом гроши 6го числа появились на карте: р2р-перевод, пополнение карты в АТМ/кассе? Эти операции проводятся на след. опердн, т.е. не ранее 9го
У вас 7го возник овердрафт на 276,34, т.е. вы шото оплатили, на шо не хватило отех 276,34
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 07 лис, 2020 23:39
А кто-то уже оформлял депозит "Мобильный" на 14 дней по ставке 8% на две недели?
На сайте его рекламируют, но в разделе "Депозиты" я такого депозита не вижу.
И в МАБе тоже его нет.
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 07 лис, 2020 23:45
А смысл ?
Если под те же 8% можно иметь и в свободном доступе ?
Додано: Суб 07 лис, 2020 23:47
Re: Альфа-Банк
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