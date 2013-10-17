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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9072907390749075

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 00:00

  Kalgan написав:
  lubopytnaya написав:А кто-то уже оформлял депозит "Мобильный" на 14 дней по ставке 8% на две недели?

7.75 % на сайте

Не туда посмотрела, 8% это на месяц.
Так где его можно открыть в МАБе?
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 00:05

  mustbe написав:
  lubopytnaya написав:А кто-то уже оформлял депозит "Мобильный" на 14 дней по ставке 8% на две недели?

А смысл ?
Если под те же 8% можно иметь и в свободном доступе ?

В каком доступе?
На Доходном сейфе, который глючит через день?
Или на Ощадном, где постоянно уменьшаются ставки по действующему депозиту?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 00:40

lubopytnaya

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