Не туда посмотрела, 8% это на месяц.
Так где его можно открыть в МАБе?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 лис, 2020 00:00
Не туда посмотрела, 8% это на месяц.
Так где его можно открыть в МАБе?
Жадность и Отвага!
Додано: Нед 08 лис, 2020 00:05
В каком доступе?
На Доходном сейфе, который глючит через день?
Или на Ощадном, где постоянно уменьшаются ставки по действующему депозиту?
Жадность и Отвага!
Додано: Нед 08 лис, 2020 00:40
lubopytnaya
Koko-debit - 8.5%
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
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