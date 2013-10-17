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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 лис, 2020 00:00
Kalgan написав: lubopytnaya написав:
А кто-то уже оформлял депозит "Мобильный" на 14 дней по ставке 8% на две недели?
7.75 % на сайте
Не туда посмотрела, 8% это на месяц.
Так где его можно открыть в МАБе?
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Додано: Нед 08 лис, 2020 00:05
mustbe написав: lubopytnaya написав:
А кто-то уже оформлял депозит "Мобильный" на 14 дней по ставке 8% на две недели?
А смысл ?
Если под те же 8% можно иметь и в свободном доступе ?
В каком доступе?
На Доходном сейфе, который глючит через день?
Или на Ощадном, где постоянно уменьшаются ставки по действующему депозиту?
Жадность и Отвага!
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Додано: Нед 08 лис, 2020 00:40
lubopytnaya
Koko-debit - 8.5%
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
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Додано: Нед 08 лис, 2020 12:36
lubopytnaya написав:
В каком доступе?
На Доходном сейфе, который глючит через день?
Или на Ощадном, где постоянно уменьшаются ставки по действующему депозиту?
А в чём смысл? Зафиксировать 8% на месяц?
Про ставки по Ощадному за 30 дней предупреждают.
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Додано: Нед 08 лис, 2020 14:06
lubopytnaya написав: mustbe написав:
А смысл ?
Если под те же 8% можно иметь и в свободном доступе ?
В каком доступе?
На Доходном сейфе, который глючит через день?
Или на Ощадном, где постоянно уменьшаются ставки по действующему депозиту?
В более других банках )
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