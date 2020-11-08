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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9072907390749075

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 00:00

  Kalgan написав:
  lubopytnaya написав:А кто-то уже оформлял депозит "Мобильный" на 14 дней по ставке 8% на две недели?

7.75 % на сайте

Не туда посмотрела, 8% это на месяц.
Так где его можно открыть в МАБе?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 00:05

  mustbe написав:
  lubopytnaya написав:А кто-то уже оформлял депозит "Мобильный" на 14 дней по ставке 8% на две недели?

А смысл ?
Если под те же 8% можно иметь и в свободном доступе ?

В каком доступе?
На Доходном сейфе, который глючит через день?
Или на Ощадном, где постоянно уменьшаются ставки по действующему депозиту?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 00:40

lubopytnaya

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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 12:36

  lubopytnaya написав:В каком доступе?
На Доходном сейфе, который глючит через день?
Или на Ощадном, где постоянно уменьшаются ставки по действующему депозиту?

А в чём смысл? Зафиксировать 8% на месяц?
Про ставки по Ощадному за 30 дней предупреждают.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 14:06

  lubopytnaya написав:
  mustbe написав:А смысл ?
Если под те же 8% можно иметь и в свободном доступе ?

В каком доступе?
На Доходном сейфе, который глючит через день?
Или на Ощадном, где постоянно уменьшаются ставки по действующему депозиту?

В более других банках )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 18:48

Re: Альфа-Банк

ув. офпред,
хочу напомнить по поводу 200 грн купюр, их по-прежнему отплевывает купюроприемник в АТМ :(
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 18:54

  lubopytnaya написав:
  Kalgan написав:
  lubopytnaya написав:А кто-то уже оформлял депозит "Мобильный" на 14 дней по ставке 8% на две недели?

7.75 % на сайте

Не туда посмотрела, 8% это на месяц.
Так где его можно открыть в МАБе?


доступен, но он 7,75%:

Зображення

у Вас не отображается при оформлении нового депо с грн счетов?
Arien
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