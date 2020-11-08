Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 лис, 2020 00:00
Kalgan написав: lubopytnaya написав:
А кто-то уже оформлял депозит "Мобильный" на 14 дней по ставке 8% на две недели?
7.75 % на сайте
Не туда посмотрела, 8% это на месяц.
Так где его можно открыть в МАБе?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: Нед 08 лис, 2020 00:05
mustbe написав: lubopytnaya написав:
А кто-то уже оформлял депозит "Мобильный" на 14 дней по ставке 8% на две недели?
А смысл ?
Если под те же 8% можно иметь и в свободном доступе ?
В каком доступе?
На Доходном сейфе, который глючит через день?
Или на Ощадном, где постоянно уменьшаются ставки по действующему депозиту?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: Нед 08 лис, 2020 00:40
lubopytnaya Koko-debit - 8.5%
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Додано: Нед 08 лис, 2020 12:36
lubopytnaya написав:
В каком доступе?
На Доходном сейфе, который глючит через день?
Или на Ощадном, где постоянно уменьшаются ставки по действующему депозиту?
А в чём смысл? Зафиксировать 8% на месяц?
Про ставки по Ощадному за 30 дней предупреждают.
55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Додано: Нед 08 лис, 2020 14:06
lubopytnaya написав: mustbe написав:
А смысл ?
Если под те же 8% можно иметь и в свободном доступе ?
В каком доступе?
На Доходном сейфе, который глючит через день?
Или на Ощадном, где постоянно уменьшаются ставки по действующему депозиту?
В более других банках )
mustbe
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Додано: Нед 08 лис, 2020 18:48
ув. офпред,
хочу напомнить по поводу 200 грн купюр, их по-прежнему отплевывает купюроприемник в АТМ
Arien
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Додано: Нед 08 лис, 2020 18:54
lubopytnaya написав: Kalgan написав: lubopytnaya написав:
А кто-то уже оформлял депозит "Мобильный" на 14 дней по ставке 8% на две недели?
7.75 % на сайте
Не туда посмотрела, 8% это на месяц.
Так где его можно открыть в МАБе?
доступен, но он 7,75%:
у Вас не отображается при оформлении нового депо с грн счетов?
Arien
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Додано: Пон 09 лис, 2020 00:14
lubopytnaya написав: Kalgan написав: lubopytnaya написав:
А кто-то уже оформлял депозит "Мобильный" на 14 дней по ставке 8% на две недели?
7.75 % на сайте
Не туда посмотрела, 8% это на месяц.
Так где его можно открыть в МАБе?
SiViG
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Додано: Пон 09 лис, 2020 07:12
clientage написав:
Каким образом гроши 6го числа появились на карте: р2р-перевод, пополнение карты в АТМ/кассе? Эти операции проводятся на след. опердн, т.е. не ранее 9го
6 числа в 13:39 MoneySend. Затем операция обмена валют.
У вас 7го возник овердрафт на 276,34, т.е. вы шото оплатили, на шо не хватило отех 276,34
На карте до всех телодвижений было 13.66, затем я небольшую часть денег в сумме 290 гривен решил закинуть на сдохсейф, чтобы там оставалась "круглая" сумма. В итоге мне на карту со сдохсейфа вернули 290-13.66.
Water
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Додано: Пон 09 лис, 2020 08:51
Arien написав:
ув. офпред,
хочу напомнить по поводу 200 грн купюр, их по-прежнему отплевывает купюроприемник в АТМ
Добрый день. Такая задача есть у нас в работе. О сроках пока не известно.
Alfa_Bank
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