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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9073907490759076

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 11:51

Re: Альфа-Банк

АТ «Альфа-Банк» вносить зміни у тарифи по пакетам банківських послуг «White»/ «Black»/ «Graphite»

https://alfabank.ua/about/press/at-alfa ... h-pos-2329

З 10 грудня 2020 року АТ «Альфа-Банк» вносить змін у тарифи по пакетам банківських послуг «White»/ «Black»/ «Graphite».

При оформлені пакетів послуг «Black»/ «Graphite» клієнт має можливість користування комплексом послуг згідно з умовами Програми AHUB.

Детальніше про зміни за посиланням:

https://alfabank.ua/upload/wbg-112020.pdf

AHUB - правильно или всё-таки A-CLUB?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 14:56

  Kevin написав:АТ «Альфа-Банк» вносить зміни у тарифи по пакетам банківських послуг «White»/ «Black»/ «Graphite»

https://alfabank.ua/about/press/at-alfa ... h-pos-2329

З 10 грудня 2020 року АТ «Альфа-Банк» вносить змін у тарифи по пакетам банківських послуг «White»/ «Black»/ «Graphite».

При оформлені пакетів послуг «Black»/ «Graphite» клієнт має можливість користування комплексом послуг згідно з умовами Програми AHUB.

Детальніше про зміни за посиланням:

https://alfabank.ua/upload/wbg-112020.pdf

AHUB - правильно или всё-таки A-CLUB?


Крім додавання консєржа більше нічого не помінялось? Щось не можу зрозуміти, хоча я ще в Максимумі 2.0., інтуїтивно не замовляв Ред, звіряв тарифи як намене різниці між Максимуму та Ред не має.
joik
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 16:23

Гугл не знает что такое ахуб этот.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 16:45

Re: Альфа-Банк

На новой почте кредиткой travel прошёл платёж с кодом мсс 7399. Это войдёт в льготный период или нужно гасить всю кредитку и все рассрочки срочно? Спасибо!
consul
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:04

  consul написав:На новой почте кредиткой travel прошёл платёж с кодом мсс 7399. Это войдёт в льготный период или нужно гасить всю кредитку и все рассрочки срочно? Спасибо!

Добрый день. Должен войти.
Alfa_Bank
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