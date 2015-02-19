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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лис, 2020 11:51
АТ «Альфа-Банк» вносить зміни у тарифи по пакетам банківських послуг «White»/ «Black»/ «Graphite»https://alfabank.ua/about/press/at-alfa ... h-pos-2329
З 10 грудня 2020 року АТ «Альфа-Банк» вносить змін у тарифи по пакетам банківських послуг «White»/ «Black»/ «Graphite».
При оформлені пакетів послуг «Black»/ «Graphite» клієнт має можливість користування комплексом послуг згідно з умовами Програми AHUB.
Детальніше про зміни за посиланням:https://alfabank.ua/upload/wbg-112020.pdf
AHUB - правильно или всё-таки A-CLUB?
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Kevin
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Додано: Пон 09 лис, 2020 14:56
Kevin написав:
АТ «Альфа-Банк» вносить зміни у тарифи по пакетам банківських послуг «White»/ «Black»/ «Graphite»https://alfabank.ua/about/press/at-alfa ... h-pos-2329
З 10 грудня 2020 року АТ «Альфа-Банк» вносить змін у тарифи по пакетам банківських послуг «White»/ «Black»/ «Graphite».
При оформлені пакетів послуг «Black»/ «Graphite» клієнт має можливість користування комплексом послуг згідно з умовами Програми AHUB.
Детальніше про зміни за посиланням:https://alfabank.ua/upload/wbg-112020.pdf
AHUB - правильно или всё-таки A-CLUB?
Крім додавання консєржа більше нічого не помінялось? Щось не можу зрозуміти, хоча я ще в Максимумі 2.0., інтуїтивно не замовляв Ред, звіряв тарифи як намене різниці між Максимуму та Ред не має.
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joik
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Додано: Пон 09 лис, 2020 16:23
Гугл не знает что такое ахуб этот.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 16:45
На новой почте кредиткой travel прошёл платёж с кодом мсс 7399. Это войдёт в льготный период или нужно гасить всю кредитку и все рассрочки срочно? Спасибо!
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consul
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Додано: Пон 09 лис, 2020 17:04
consul написав:
На новой почте кредиткой travel прошёл платёж с кодом мсс 7399. Это войдёт в льготный период или нужно гасить всю кредитку и все рассрочки срочно? Спасибо!
Добрый день. Должен войти.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 09 лис, 2020 17:47
Спасибо! А как убедиться точно? А то влёт будет существенным ((
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consul
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Додано: Пон 09 лис, 2020 17:52
consul написав:
Спасибо! А как убедиться точно? А то влёт будет существенным ((
Ну покупка же!!!!!
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Додано: Пон 09 лис, 2020 18:01
Спасибо. Вопрос снят. Оплата была по коду 6012. Перевод. Будет влёт. Надо гасить.
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consul
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Додано: Пон 09 лис, 2020 18:15
consul написав:
Спасибо. Вопрос снят. Оплата была по коду 6012. Перевод. Будет влёт. Надо гасить.
Вы рисковый парень
prom.ua и НП для кредиток табу
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cohan
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Додано: Пон 09 лис, 2020 18:27
cohan написав: consul написав:
Спасибо. Вопрос снят. Оплата была по коду 6012. Перевод. Будет влёт. Надо гасить.
Вы рисковый парень
prom.ua и НП для кредиток табу
Кстати, а как justin насчет этого?
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M-Audio
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