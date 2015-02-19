|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лис, 2020 19:51
consul написав:
Оплата была по коду 6012. Перевод.
Откуда инфу узнали: с МАБ или мобильного приложения?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2620
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 275 раз.
- Подякували: 379 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 09 лис, 2020 19:52
cohan написав: consul написав:
Спасибо. Вопрос снят. Оплата была по коду 6012. Перевод. Будет влёт. Надо гасить.
Вы рисковый парень
prom.ua и НП для кредиток табу
К сожалению, не я платил. А человек этих наших тонкостей не знает. Правильно понимаю, что все рассрочки тоже нужно теперь досрочно погасить?
-
consul
-
-
- Повідомлень: 386
- З нами з: 11.03.13
- Подякував: 2123 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 лис, 2020 20:27
MASolomko написав: consul написав:
Оплата была по коду 6012. Перевод.
Откуда инфу узнали: с МАБ или мобильного приложения?
Мобильного приложения
-
consul
-
-
- Повідомлень: 386
- З нами з: 11.03.13
- Подякував: 2123 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 лис, 2020 20:55
consul написав: cohan написав: consul написав:
Спасибо. Вопрос снят. Оплата была по коду 6012. Перевод. Будет влёт. Надо гасить.
Вы рисковый парень
prom.ua и НП для кредиток табу
К сожалению, не я платил. А человек этих наших тонкостей не знает. Правильно понимаю, что все рассрочки тоже нужно теперь досрочно погасить?
Ні, розсрочки не чіпати. Вони живуть окремо і не впливають на це.
Підпис без реферальних посилань
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1687
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 лис, 2020 21:09
Кочевник написав: consul написав:
cohan написав:[quote="5095420:consul"]Спасибо. Вопрос снят. Оплата была по коду 6012. Перевод. Будет влёт. Надо гасить.
Вы рисковый парень
prom.ua и НП для кредиток табу
К сожалению, не я платил. А человек этих наших тонкостей не знает. Правильно понимаю, что все рассрочки тоже нужно теперь досрочно погасить?
Ні, розсрочки не чіпати. Вони живуть окремо і не впливають на це.[/quote]Надеюсь, официальный представитель это подтвердит? Тогда будет совершенно другая картина.
-
consul
-
-
- Повідомлень: 386
- З нами з: 11.03.13
- Подякував: 2123 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лис, 2020 06:38
consul написав:
Мобильного приложения
Проверяйте информацию в МАБ. Alfa Mobile может представлять эту информацию некорректно.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2620
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 275 раз.
- Подякували: 379 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17484
|2450669
|
|
|148
|35336
|
|
|224
|268625
|
|